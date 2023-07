Atriz Isadora Cruz tem piora no quadro de saúde e volta a ser internada para tratar infecção no rim

A atriz Isadora Cruz, 25 anos, disse que precisou voltar ao hospital nesta segunda-feira (24). A protagonista da novela 'Guerreiros do Sol', próxima produção da TV Globo, declarou que teve uma piora no quadro de saúde e foi internada para tratar a infecção no rim.

“Tive uma recaída na sexta, voltei a sentir bastante dor. Agora estou a caminho do hospital para refazer os exames e investigar o que pode estar acontecendo”, afirmou a atriz em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Infecção nos rins

Na última segunda-feira (17), a atriz usou as redes sociais citando o problema de saúde, em uma espécie de alerta aos seguidores.

Segundo ela, tudo se iniciou com dores nas costas, o que não havia demonstrado a gravidade do problema. Isadora revelou que, se não tratada adequadamente, a infecção pode levar a uma insuficiência renal crônica.

Isadora Cruz Atriz "Tentei algumas terapias, e a dor persistia. Mas, como estou em um ritmo intenso de trabalho, pensei que fosse uma tensão normal e fui seguindo minha vida achando que estava tudo bem".

As fortes dores vieram em seguida. "Senti a necessidade de fazer este post para alertar, principalmente, as mulheres, que têm a anatomia favorável a essas infecções, pelo fato de a uretra ser naturalmente mais curta. É uma doença que muitas vezes pode ser silenciosa", disse.

"Se não tratada adequadamente, pode desencadear insuficiência renal crônica ou, em casos mais graves, a infecção pode se espalhar pelo corpo e causar falência múltipla de órgãos", acrescentou.