Atriz Florence Pugh é atingida por pulseira jogada por fã na CCXP 2023; veja vídeo

A atriz Florence Pugh foi atingida por uma pulseira durante participação no evento de cultura pop CCXP 2023, em São Paulo, neste domingo (3).

A artista estava pousando para uma foto no palco quando foi surpreendida pelo objeto arremessado por uma fã. Um vídeo do momento mostra que o objeto caiu perto do olho da atriz.

Os atores Timothée Chalamet, Zendaya e Austin Butler estavam ao lado de Florence e se chocaram com o ocorrido.

Em outro momento do evento, os artistas receberam 'pulseiras da amizade' dos fãs.

O elenco e o diretor Denis Villeneuve estiveram presentes no último dia da conveção para divulgar a continuação do filme 'Duna'.