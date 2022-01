Atriz Elizangela recebe alta após complicações da Covid-19, mas usará oxigênio em casa

A atriz Elizangela, de 67 anos, recebeu alta médica nesse domingo (23), após ficar três dias internada com sequelas respiratórias da Covid-19. No entanto, a artista antivacina deverá seguir usando oxigênio temporariamente.

Ela havia dado entrada em estado grave no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, no Rio de Janeiro, no último dia 20. A unidade chegou a informar que a atriz quase precisou ser intubada.

"A atriz recebeu alta médica, já está em casa, mas ainda realiza uso de suporte de oxigênio. Vai precisar por uma semana", comunicou a Prefeitura de Guapimirim.

Anteriormente, a gestão municipal citou que a atriz disse, no ato da internação, que não tomou nenhuma dose do imunizante contra a Covid-19.

Atriz é contra as vacinas

Elizangela positivou para a doença pandêmica no dia 12 de janeiro, mas já se internou no hospital sem o vírus ativo em seu organismo, apenas com as sequelas respiratórias.

Em dezembro de 2020, a atriz comparou a obrigatoriedade da imunização anticovid com estupro, o que rendeu inúmeras críticas de internautas. Elizangela postou uma imagem de um seringa com a legenda “Penetração forçada sem consentimento... É estupro". O texto escrito pela atriz terminou com "Meu corpo, minhas regras".