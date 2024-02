Arthur Aguiar anuncia nascimento de Gabriel, seu filho com Jheny Santucci

O ator e ex-BBB Arthur Aguiar anunciou nesta segunda-feira (12) o nascimento de Gabriel, seu filho com Jheny Santucci. No Instagram, ele compartilhou um vídeo mostrando o rosto do bebê e falou sobre o sonho de ser pai.

“É impossível expressar em palavras a emoção que a gente sente ao segurar aquele ser humaninho em nossos braços. Cada detalhe do seu rostinho, cada movimento delicado, tudo, tudo é motivo de encanto e admiração. E nesse momento de celebração, a gente quer agradecer muito por todo o apoio e carinho que a gente recebeu durante essa jornada”, publicou ele.

No vídeo, Arthur ainda aparece trocando carinhos com Jheny. Os dois anunciaram que reataram o namoro em janeiro desse ano.

O ex-BBB já é pai de Sofia, fruto de seu casamento com Maíra Cardi. O namoro com Jheny é o primeiro que ele assume após o término do relacionamento.