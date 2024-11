Após roubar a cena em 'Mania de Você', figurante sonha em participar do BBB

Nem Viola (Gabz), nem Luma (Agatha Moreira). Quem roubou a cena esta semana em um dos momentos decisivos de "Mania de Você" foi Antonela Azevedo. As "caras e bocas" da figurante em uma coletiva de imprensa chamaram a atenção dos telespectadores da novela de João Emanuel Carneiro e fizeram com que o público lhe "oferecesse um Oscar".

De Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Antonela esteve no "Mais Você" na manhã desta sexta-feira (15) comentando sobre o sucesso de sua participação no folhetim das 21h. Ela contou que sonha em cursar Artes Cênicas.

"Tenho muitos sonhos e objetivos. Um deles é me formar, ter essa oportunidade de tirar o meu DRT (registro profissional), trabalhar na Globo. Tenho muita vontade, também, de participar do BBB", contou.

Sorridente e brincalhona, a jovem contou que tem pessoas nas redes sociais pedindo para ela ganhar o troféu de Atriz Revelação no "Melhores do Ano", premiação do Domingão com Huck.

Legenda: Cara e bocas de Antonela Azevedo roubaram a cena em Mania de Você Foto: Globo

No trabalho, a figuração seria para interpretar uma jornalista na coletiva em que Mércia (Adriana Esteves) fazia declarações. "Me pediram para não ser tão expressiva, porque já sou demais. Mas foi bem por conta própria, vi uma oportunidade e aproveitei. Sempre soube agarrar as oportunidades, e ali vi que era o momento".

Legenda: Antonela Azevedo em entrevista no programa Mais Você, nesta sexta-feira (15) Foto: Globo

Antonela ainda revelou que já vendeu açaí e que nunca imaginou que aquela cena se tornaria um viral na internet. Com o sucesso, ela comenta que acabou ganhando um assessor: o próprio marido.

"Fiquei em choque, nem consegui dormir. Estou muito agradecida a todos vocês, meus fãs, seguidores, e vários atores que me apoiam. Estou muito feliz".