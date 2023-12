Após não participar de filme sobre Xuxa, Andréa Sorvetão estará em documentário sobre as paquitas

Mesmo brigada com a Rainha dos Baixinhos há dois anos e não tendo participado do documentário sobre a vida de Xuxa, intitulado de "Xuxa, o documentário", Andréa Sorvetão vai estar na produção especial sobre as paquitas. Com o nome "Para sempre tão bom", a trama homenageia, já no título, a música mais famosa das assistentes da loira, "É tão bom".

O documentário, a ser realizado pela Globoplay, contará com todas as ex-paquitas, conforme foi garantido pelas ex-auxiliares de Xuxa, Andrezza Cruz, Andrea Veiga, Lana Rhodes, Tatiana Maranhão e Ana Paula Guimarães, durante divulgação do filme na CCXP, em São Paulo, no último domingo (3).

"A gente vai reviver essas histórias. E como todo o sonho nem tudo é tão bom, a gente também vai falar sobre outros assuntos. Estamos aqui representando todas as 28 meninas, mas no doc, todas estarão", afirmou Ana Paula Guimarães.

A amizade de 35 anos entre Sorvetão e Xuxa, para quem não se recorda, teve um fim após a ex-paquita, uma das principais do grupo, ter feito um vídeo com o marido, o cantor Conrado, afirmando ser um "casal hétero, cristão e tradicional", em 2021. A Rainha dos Baixinhos não gostou do posicionamento dos dois a favor do então presidente Jair Bolsonaro e deixou de seguir o casal no Instagram.

Recentemente, em fevereiro deste ano, Lana Rhodes, que fez parte da última geração de paquitas da Xuxa, revelou que Sorvetão foi expulsa do grupo do WhatsApp das ex-assistentes de palco.

"A gente tem um grupo de paquitas. A gente só tirou uma integrante que a gente não queria mais. Ponto. Porque não dá para você ter diálogo com uma pessoa que não tem diálogo. Era a Sorvetão", disse Lana em entrevista ao "Barba Cast". Lana, que hoje trabalha como atriz, explicou que a expulsão ocorreu por conta da postura de Sorvetão e o marido, Conrado, nas últimas eleições presidenciais.