Após críticas, mãe de Deolane chama Naldo de 'espancador de mulheres'

As amizades de Moranguinho em “A Fazenda 14” não vêm agradando o marido da dançarina, o cantor Naldo Benny. Na noite de quinta-feira (24), quando a participante escapou da eliminação no reality, o artista agradeceu o apoio da torcida e aproveitou para alfinetar as aliadas da peoa mais uma vez.

No desabafo, Naldo disse temer que a esposa seja traída por Deolane, Pétala Barreiros e Bia Miranda. “Eu tenho falado muito sobre um jogo sujo, um jogo de trairagem que a Ellen até hoje não sabe. Isso me preocupa, né? Eu percebo que pode se chegar o momento onde a Ellen leve uma rasteira, seja trapaceada pelos próprios participantes”, disse o cantor.

Logo após as declarações, a mãe de Deolane, Solange Bezerra, publicou um vídeo rebatendo o cantor, o chamando de “espancador de mulheres”. Em tom de revolta, ela ainda disse que Naldo era um "flopado" e "nojento".

“Eu não aguento ver os stories dessas pessoas nojentas, flopadas, que querem pegar carona no sucesso da minha filha. Na estrela dela! Solta o anjo dela, cara (…) Trairagem? Quem é você para falar de trairagem? Um cara traidor, espancador de mulheres. Cara, você não vai arranjar nada com a gente. Procura o seu lugar. Você é um flopado! Um ser desprezível”, rebateu Solange.

Agressão de Naldo a Moranguinho

Naldo Benny foi acusado de agressão pela própria esposa, Moranguinho, em dezembro de 2017. Ele foi preso no Rio de Janeiro após agredi-la com chutes e socos.

À época, a dançarina deixou a casa onde vivia com o cantor e fez corpo de delito. Cinco meses depois, no entanto, ela reatou o relacionamento com o então ex-companheiro.