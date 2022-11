Mirella protagoniza cenas quentes com Will Guimarães em 'De Férias Com o Ex'

A MTV acaba de exibir um episódio com cenas picantes dos participantes Mirella e Will Guimarães, em "De Férias com Ex: Salseiro VIP”. Nesta sexta-feira (25), imagens dos dois tomaram de conta de diferentes vídeos nas redes sociais.

A cantora chamou Will Guimarães para a Suíte Master do reality, projetada para os casais que desejam ter um momento mais íntimo.

Will Guimarães é ex-namorado da funkeira Ingrid Ohara.

Beijos quentes

Em trechos que circulam no Twitter, Mirella e Will Guimarães se beijam muito e fazem sexo. Tudo foi exibido com um corte de câmera mostrando um pouco de todos os momentos.

Mirella está solteira desde o fim do casamento com Dynho Alves, no final do ano passado.