Andy Taylor, guitarrista do Duran Duran, revela diagnóstico de câncer incurável na próstata

Andy Taylor, guitarrista da banda inglesa Duran Duran, revelou, em entrevista à revista 'People, que foi diagnosticado com câncer "incurável" no estágio 4. O músico de 61 anos não esteve presente em cerimônia no Hall da Fama do Rock no último sábado (5), da qual o grupo participou, por conta do estado de saúde.

No local, os colegas de banda do artista afirmaram que ele ficou triste de não poder viajar de Ibiza, na Espanha, para comparecer ao evento. Ainda assim, leram parte de um discurso escrito por ele.

Em texto, Andy revelou que o diagnóstico recebido veio há quatro anos, quando descobriu ter câncer de próstata metastático no estágio 4.

"Muitas famílias já vivenciaram a queima lenta dessa doença e, claro, nós não somos diferentes; então falo da perspectiva de um homem de família, mas com profunda humildade para a banda, os maiores fãs que um grupo poderia ter e este prêmio excepcional", disse no início do discurso lido pelos amigos.

Gratidão

Logo após o evento, o artista usou o site oficial do Duran Duran para publicar o relato na íntegra, pontuando que segue bem no momento, apesar do diagnóstico que trata a doença como incurável.

"Recentemente, eu estava bem após um tratamento muito sofisticado para prolongar a vida, isso foi até uma semana atrás, quando sofri um revés e, apesar dos esforços excepcionais de minha equipe, precisei ser honesto, tanto física quanto mentalmente, estaria empurrando meus limites", diz ele em parte do pronunciamento.

O artista também agradeceu pela empatia dos colegas e pelos anos ao lado deles criando história na música. "No entanto, nada disso precisa ou deve diminuir o que essa banda (com ou sem mim) alcançou e sustentou por 44 anos", complementou.