Andressa Urach chora ao revelar que ex-marido não a deixa viajar com o filho; veja vídeo

Andressa Urach chorou ao revelar detalhes sobre o fim do casamento conturbado com o empresário Thiago Lopes. Segundo a ex-Fazenda, ele não a deixa viajar com o filho caçula, Leon. O relato foi publicado no canal do Youtube da modelo nessa quinta-feira (2).

O casal anunciou o divórcio em novembro do ano passado, após um surto psicótico da loira. Ela diz que os dois mantinham uma boa convivência e até tentou reatar o casamento, mas que agora a situação está insustentável.

"Logo que eu saí do hospital psiquiátrico eu acionei ele na Justiça e eu tinha pedido a guarda do Leon e o divórcio", iniciou ela.

Urach diz ainda que se submeteu a morar junto com o ex, mesmo separada, para não se distanciar do filho. A modelo disse ter tomado a decisão de finalmente sair da casa.

"Só que, infelizmente, ele age de uma maneira muito convincente e eu bobona caio na conversa dele, e pedi que extinguisse a ação, porque eu acreditava que a gente voltaria. Enfim, infelizmente não deu e agora estamos seguindo a nossa vida. É muito ruim para mim ter que me submeter a continuar morando junto com ele para poder ficar perto do Leon, então nos últimos tempos eu acabei me submetendo a isso para ficar próxima do meu filho", continuou.

Assista ao vídeo

"Até então estávamos amigos, estávamos bem, mas não é mais essa situação atual hoje: decidi pela minha vida, decidi viajar agora e queria levar meu filho comigo, e ele falou que não, que eu não poderia fazer isso, que ele não deixaria (...) Está sendo uma fase bastante delicada para mim, porque recentemente ele acabou me ofendendo com comentários na rede social dele e eu já pedi para ele parar de fazer isso para o bem do Leon", revelou.

Após a publicação de Andressa, Thiago se manifestou nos stories do Instagram, criticando a modelo. "Existem demônios aqui na terra que, com dissimulação, teatralidade e uma dose de lágrimas, enganam mais da metade das pessoas", escreveu ele, que apagou o post logo depois.