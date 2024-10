Amigos tentaram convencer Liam Payne a procurar ajuda devido ao abuso de álcool e drogas, diz jornal

Amigos do cantor Liam Payne relataram que na última quarta-feira (16), horas antes dele falecer ao cair do 3º andar de um hotel na Argentina, sugeriram que o artista procurasse ajuda profissional devido ao consumo abusivo de álcool e o suposto uso de drogas. Ao jornal britânico The Sun, eles contaram que a tentativa de intervir parece ter agravado o comportamento do antigo vocalista da banda One Direction.

"Nas últimas semanas, seu consumo de bebida alcoólica e a suspeita de uso de drogas começaram a preocupar seus amigos. Eles estavam realmente planejando uma intervenção, de tão ruim que estava. [...] Eles ficaram arrasados ​​ao vê-lo daquele jeito, mas não sabiam como encenar uma intervenção adequada", disse uma fonte ao periódico.

Após ele despencar da sacada do hotel onde estava hospedado, na cidade de Buenos Aires, autoridades encontram champanhe, medicamentos prescritos, pó branco e embalagens de papel alumínio no quarto, além de móveis danificados. Outros hóspedes do local disseram que o astro estava agindo de maneira "perturbadora" pouco antes de falecer. Segundo os relatos, Liam teria dito a uma mulher: "eu costumava fazer parte de uma boyband, é por isso que estou tão f**ido".

Amigos detalharam ao The Sun que, nas últimas semanas, o cantor estava passando por momentos difíceis e teria começado a beber enquanto lutava com sua carreira e outros problemas pessoais. Recentemente, ele teria sido dispensado pela gravadora Universal.

"Seus amigos estavam preocupados com ele há semanas porque ele estava lutando com sua carreira e queria lançar algumas músicas novas, mas ele sentia que não era tão bom quanto seus outros companheiros de banda, o que eles continuavam dizendo que não era verdade. Ele era sempre muito duro consigo mesmo", contou a fonte.

Liam morreu aos 31 anos. As autoridades argentinas afirmaram que a morte teve circunstâncias suspeitas, mas que não havia sinais de envolvimento de outras pessoas. A ausência de ferimentos nas mãos do cantor indicavam ainda que ele pode ter caído em um estado de inconsciência.