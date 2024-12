À espera do terceiro filho, Gisele Bündchen celebra aniversário de 15 anos do primogênito: 'Gigante'

A supermodelo Gisele Bündchen publicou, neste domingo (8), uma homenagem aos 15 anos do primogênito Benjamin, fruto do casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Ela compartilhou, via Instagram, fotos do garoto com legenda tanto em português quanto em inglês.

"Feliz aniversário para o menino mais doce e engraçado do mundo. Você tem um coração gigante e é incrível ver você crescer e se tornar um jovem incrível. Te amo muito", escreveu a modelo.

Legenda: Gisele postou fotos antigas do filho no stories para homenageá-lo Foto: Reprodução/Instagram

Benjamin também ganhou uma postagem do pai: "Feliz aniversário, Benny! Estou tão orgulhoso do jovem que você é... você é estudante, artista, atleta, músico e colega de equipe... mas, acima de tudo, é o melhor irmão e filho que alguém poderia desejar".

No último dia 5 de dezembro, foi o aniversário de Vivian, filha de Gisele e Tom, que completou 12 anos e também recebeu homenagens dos pais.

Veja também Zoeira Barry Keoghan desativa Instagram após ser acusado de trair Sabrina Carpenter Zoeira Katie Holmes faz pronunciamento raro e nega que Suri tenha recebido quantia bilionária de Tom Cruise

Grávida do terceiro filho

Gisele espera seu terceiro filho, do seu atual relacionamento com o instrutor brasileiro de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Recentemente, o casal foi clicado em um momento de lazer e a modelo exibiu a barriga de seis meses de gravidez.