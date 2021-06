Unifor é uma das três melhores do Brasil entre universidades com menos de 50 anos, aponta THE

A Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição da Fundação Edson Queiroz, foi considerada como a terceira melhor universidade do Brasil com menos de 50 anos de existência, de acordo com o THE Young University Ranking 2021.

A classificação foi elaborada pela Times Higher Education (THE), entidade britânica que produz a principal avaliação internacional do segmento educacional.

Doze universidades do Brasil constam na lista, entre as quais a Unifor é a única particular. O ranking THE leva em conta cinco critérios: ensino, pesquisa, citação, internacionalização e transferência de tecnologia.

De acordo com a instituição, o resultado alcançado, além de atestar os diferenciais da Unifor, vai ao encontro da missão da universidade: “Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, científico e cultural, por meio da formação de profissionais de excelência, da pesquisa e da extensão universitária”.

Ensino, pesquisa e extensão

Para a reitora da Universidade de Fortaleza, Fátima Veras, "os resultados dos rankings acadêmicos proporcionam à Universidade avaliar o impacto de seus investimentos em ensino, pesquisa e extensão na melhoria da qualidade dos serviços e produtos oferecidos à comunidade universitária e à sociedade, contribuindo para a evolução institucional”, informa.

Ela pontua que o THE Young University Ranking é uma avaliação de escala mundial e, a partir do resultado desses indicadores em relação às outras Instituições de Ensino Superior (IES), é possível dimensionar a posição da instituição no mundo.

“Na análise da pontuação dos indicadores de 2021, observa-se a melhoria de desempenho da Unifor em pesquisa, ensino, citações e internacionalização, em relação a 2020. O maior avanço foi obtido em citações, sinalizando para a qualidade e influência das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas por esta IES”, destaca.

Pesquisas e citações

O diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Universidade de Fortaleza, Vasco Furtado, ressalta a importância da pesquisa para a instituição.

"Ao se tornar uma universidade que realiza pesquisa, a Unifor agrega qualidade ao ensino, pois os professores estão sempre conhecendo o estado da arte de seus temas de ensino e impacta na sociedade com a produção de conhecimento científico capaz de gerar inovações econômicas e sociais”, explica.

Legenda: O desenvolvimento do capacete Elmo contou com a participação de pesquisadores da Unifor Foto: Ares Soares/Unifor

Projeto Elmo

Em 2020, a Universidade de Fortaleza ganhou destaque nacional e internacional por fazer parte da força-tarefa envolvendo instituições públicas e privadas que integram o Projeto Elmo.

O capacete de respiração assistida desenvolvido com participação de pesquisadores da Unifor pode evitar em até 60% a necessidade de intubação em pacientes com Covid-19.

O ranking THE

O THE Young University Ranking foi criado usando a mesma metodologia do THE World University Rankings, mas as ponderações foram recalibradas para refletir as missões das universidades mais jovens.

“Olhando para a mudança nas pontuações médias das edições de 2018 para 2021 do ranking, as universidades na categoria “jovem” (com 50 anos ou menos) parecem estar melhorando mais rapidamente do que as instituições mais antigas”, informa o site da Times Higher Education.