Projeto oferece orientação e oficinas gratuitas para quem está escolhendo o curso universitário

A decisão sobre qual curso estudar na universidade passa por diversos pontos. Interesse pela área, oportunidades no mercado de trabalho, caminhos que aquela formação pode abrir, chances de pesquisa, entre muitas outras variáveis. Tudo isso é levado em consideração não só por estudantes do ensino médio, como também por pessoas de diferentes faixas etárias, mas que buscam novas perspectivas para a carreira.

Dentro desse escopo, o projeto Expresso 21, desenvolvido pela Universidade de Fortaleza (Unifor), apresenta oficinas, lives e conversas com professores e profissionais de diversas áreas sobre oportunidades e caminhos a se seguir na universidade. Além do foco nos cursos, o Expresso 21 traz temas que vão além do dia a dia universitário, como desenvolvimento de marca pessoal, etapas para a realização de um curta-metragem e análise de séries dentro do contexto da sociedade, entre outros.

Todas as atividades são gratuitas e podem ser acessadas pelo portal do Expresso 21. Ao final de cada uma, será emitido um certificado de participação.

De acordo com Henrique Sá, vice-reitor de graduação da Unifor, o projeto foi concebido com o objetivo retomar a aproximação da universidade com quem busca orientação sobre qual caminho acadêmico seguir. Henrique compara o Expresso 21 com outras iniciativas que foram interrompidas durante a pandemia da Covid-19, como a Feira das Profissões, realizada no campus da Unifor durante sete anos, e visitas de alunos à instituição.

Henrique comenta que as atividades do projeto são voltadas para diversos públicos. “Pode ser usado, por exemplo, por pais de alunos que querem conhecer um pouco mais sobre o ensino superior, pode ser voltado para um aluno do ensino médio que ainda está no primeiro ano, por um professor de ensino médio pra facilitar a orientação dos seus alunos, pode ser voltado pro profissional que até já está no mercado, um graduado em outra área, que quer conhecer um pouco melhor sobre possibilidades de uma segunda graduação.”

Temática variada

A programação do Expresso 21 é dividida nas seguintes áreas do conhecimento: Central de Carreiras, Graduações em Comunicação e Gestão, Graduação em Direito, Graduações em Tecnologia e Graduações em Saúde. Entre as atividades futuras estão:

Conhecendo o meu curso: Medicina, Nutrição e Enfermagem (25/06);

Justiça em Quadrinhos - Tema: Inclusão e diversidade em animes e quadrinhos (22/06);

Curta-metragem: da ideia à finalização (21 a 25/06);

Empreender na Universidade (28/06).

Henrique Sá comenta que a programação foi baseada em três pilares: projetos, instituição e pessoas. O primeiro foca na expansão do que já se sabe sobre os campos do conhecimento, adicionando novas camadas de aprendizado. O segundo demonstra o que é uma universidade e os percursos possíveis atualmente. Já o terceiro é voltado para conhecer profissionais e professores com experiência nas áreas, como forma de aproximar o público.

Segundo o vice-reitor, o projeto vem recebendo procura de outras cidades e até mesmo de fora do Ceará. “A universidade procurou no Expresso 21 incorporar também oficinas para desenvolvimento de habilidades, de competências. Mesmo de curta duração, a intenção é ter vivências acerca dos temas. Então, o participante não só vai ter a chance de conhecer um pouco mais, mas também de aplicar um pouco desses conhecimentos nessas oficinas.”

Serviço

Expresso 21

Inscrições gratuitas nas oficinais e atividades

Portal: unifor.br/web/expresso-21