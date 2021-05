Pós-Unifor abre portas para melhores colocações no mercado de trabalho

O novo se apresenta cada vez mais rápido e o mercado de trabalho tem exigido que os profissionais se atualizem constantemente. O nível de conhecimento elevado para quem procura um bom emprego é essencial e os cursos de pós-graduação estão suprindo essa necessidade da busca por aperfeiçoamento. Com a excelência já conhecida na forma de ensinar, a Universidade de Fortaleza (Unifor) oferece dezenas de cursos de especialização, MBA, mestrado e doutorado. Pautada pela filosofia de “Liderar para transformar”, a Pós-Unifor estimula os alunos em três pilares: qualificação técnica de excelência, desenvolvimento das habilidades profissionais para o século e transferência do conhecimento por meio de projetos e ações de impacto.

A Pós-Graduação da Unifor tem um portfólio vasto, com mais de 100 cursos de especialização ou MBA; 11 mestrados, entre acadêmicos e profissionais; e cinco doutorados. As temáticas são distintas, incluindo Escola da Saúde, Gestão, Comunicação, Direito e Tecnologia. “Os alunos estão conquistando novas oportunidades de emprego e negócios. Incentivamos nossos alunos a impactar na sociedade nos âmbitos profissional e social. Além disso, eles têm a oportunidade de realizar networking; ter aulas com professores de renome nacional e internacional; e participar de missões no Brasil e no exterior, em razão das parcerias firmadas pela Unifor”, afirma Beatriz Rosa, gestora da pós-graduação Lato Sensu e Educação Continuada da Unifor.

Os profissionais que possuem especialização têm sido mais requisitados. Quem já concluiu a graduação, pode seguir para esse novo caminho apresentando o diploma e o currículo, no ato da inscrição nas especializações e cursos de MBA da Pós-Unifor. A atualização do portfólio destes cursos será feita em junho. No caso dos mestrados e doutorados, os postulantes passam por uma seleção, a ser detalhada em edital.

Acompanhando a evolução do que movimenta o mundo, a Unifor tem oferecido cursos que proporcionam ao aluno a preparação para os novos desafios. “Dentre as muitas áreas em que atuamos, podemos citar algumas como mais procuradas, dentre elas a Saúde, Direito Digital, Compliance e Governança Corporativa, Combate a Corrupção, Ciência de Dados, Gestão Empresarial e Marketing Digital”, afirma Beatriz Rosa.

A aluna Jordana França Monte, que atualmente cursa uma especialização em Cuidados Paliativos e um MBA de Gestão de Pessoas, afirma que escolheu a Unifor pela excelência e qualidade no ensino. “Fiz minha graduação em Psicologia na Unifor e adquiri grande admiração pelo corpo docente e pelas práticas de pesquisa. Estou na terceira pós-graduação na mesma universidade. O campus dispõe de uma grande estrutura, biblioteca, profissionais respaldados e centro de pesquisa”, afirma a psicóloga.

Jordana França diz que escolheu as três pós-graduações pensando em sua colocação na área em que atua. “Ponderei quais oportunidades teria com a realização desses cursos de pós-graduação e, a partir disso, fiz o mapeamento de quais especializações atenderiam minha necessidade. Atuo na parte clínica e organizacional da Psicologia, então sempre fiz as escolhas balizando as duas áreas. O principal critério que busquei foi a qualidade no ensino atrelada a um valor financeiro que coubesse em meu orçamento”, afirma.

A psicóloga diz que quando concluir as especializações partirá para o mestrado profissional, para aprofundar conhecimentos e desenvolver pesquisas. “Estou muito satisfeita com a pós-graduação da Unifor e pretendo continuar estudando. Esses cursos têm agregado muito na minha carreira e aberto muitas portas no mercado. O diferencial da Unifor é a Escola de Líderes, que permeia desenvolvimento prático e teoria”, ressalta.

Para ela, a formação tem agregado muito para suas promoções dentro da empresa em que trabalha. “Iniciei minha carreira como estagiária em uma empresa de grande porte do segmento de Saúde, passei pelos cargos de assistente, analista e hoje atuo como Business Partner da Organização”, pontua.

Inovação

Para a efetivação da proposta do “Líderes que Transformam”, a Pós-Unifor criou as Escolas de Comunicação e Gestão, Direito, Saúde e Tecnologia, nas quais foram implantadas diversas inovações. Além disso, a Pós estabeleceu parcerias internacionais com lideranças mundiais e investiu na formação de redes de relacionamento. A nova orientação dos projetos acadêmicos estimula o aluno a se descobrir e se reconhecer como líder, qualificar-se tecnicamente e partilhar este conhecimento com a sociedade.

Um dos pontos estimulados pela Unifor é que os alunos se comprometam com valores coletivos, para além de seus interesses e necessidades individuais. Os cursos de pós-graduação foram estruturados oferecendo opções de vivenciar novas experiências, conhecer as tendências de mercado e formar redes de relacionamento com alunos e profissionais do mundo inteiro.

A proposta de internacionalização da Pós-Unifor, por meio de cursos e parcerias com grandes instituições de outros países, permite ao aluno a oportunidade de optar por cursar módulos internacionais e participar de missões e programas fora do Brasil. No aprimoramento para que essa expansão fosse conquistada, a Unifor tem sólidas parcerias com instituições reconhecidas mundialmente como a Universidade de Harvard (Programa de Microeconomia da Competitividade), Universidade de Columbia (EUA), universidade da Antuérpia (Bélgica), Universidade de Rouen (França), dentre outras. Além de oferecer oportunidades aos seus alunos de participar de seleções para eventos mundiais como CGIU da Fundação Clinton (EUA).

Em 2019 a Pós-Unifor obteve reconhecimento pela ONU sobre suas práticas pedagógicas orientadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, as quais devem ser motivo de inspiração para outras instituições de ensino, como destaca Beatriz Rosa.