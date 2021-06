Ensino semipresencial garante união entre teoria e prática em cursos de engenharia

Comodidade, segurança e tempo são alguns itens que se destacam entre os pré-requisitos que estão sendo levados em consideração na hora de um aluno ingressar na universidade nesse período de pandemia do novo coronavírus. Pensando nisso, a Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição da Fundação Edson Queiroz, investiu em novas formas de ingresso nos cursos de graduação de engenharia civil, mecânica e de produção.

Para o segundo semestre deste ano, o professor e diretor do Centro de Ciências Tecnológicas, Jackson Sávio, explica que a novidade é a oferta dos cursos na modalidade semipresencial. “Pensamos neste formato por oferecer mais conveniência e flexibilidade ao aluno. Neste formato, o estudante só precisará ir ao campus três vezes na semana contando com professores e tutores que acompanharão o seu percurso acadêmico de forma personalizada”, diz o professor, acrescentando sobre os vários ganhos que o aluno terá ao adotar o novo sistema.

Com essa opção, a depender da matriz curricular, os alunos poderão cursar até 40% das disciplinas na modalidade de Ensino a Distância (EAD). “Ele consegue utilizar melhor seu tempo, principalmente se já estiver no mercado de trabalho; ele também evitará desperdícios com os deslocamentos e sem abrir mão do uso da estrutura laboratorial do campus e dos vínculos sociais com os professores e colegas que são essenciais para a formação integral de profissionais de sucesso”, acrescenta.

O diretor destaca que os cursos de engenharia da Unifor têm uma estimativa de duração de 10 semestres, com distribuição uniforme de cinco disciplinas por semestre tanto para a modalidade presencial como na modalidade semipresencial. “Na modalidade semipresencial, das cinco disciplinas do semestre, três serão cursadas presencialmente e duas no formato não presencial, mantendo toda a carga didática necessária, porém permitindo flexibilidade e personalização com um suporte educacional assegurado por recursos tecnológicos atuais e um planejamento pedagógico que leva a marca Unifor, com sua vasta experiência na formação de profissionais”, frisa.

Ingresso

Hoje, o ingresso dos alunos nos cursos de engenharia na Unifor pode acontecer com a realização da prova online ou utilizando a nota do Enem. “É importante frisar que o acesso aos cursos de engenharia da Unifor é uma passagem para uma jornada que leva a um futuro profissional de qualidade e repleto de oportunidades”, pontua.

Todas as possibilidades oferecidas pela Unifor, visando às novas necessidades que surgiram com as mudanças provocadas pela pandemia, existem com o intuito de reforçar a missão da Unifor de “contribuir para o desenvolvimento humano por meio da formação de profissionais de excelência e da produção do conhecimento”, e de valores como o de considerar “o aluno como centro do processo educacional”, finaliza Jackson Sávio.

Serviço

Conheça os cursos da Unifor em: unifor.br