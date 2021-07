UFC abre inscrições para curso de formação em práticas pedagógicas e tecnologias educacionais

Com foco nas competências gerais da base comum curricular, como conhecimento, comunicação e cidadania, a Universidade Federal do Ceará (UFC) abre inscrições online para o curso de Formação em Metodologias, Práticas Pedagógicas e Tecnologias Educacionais até o dia 31 de julho.

As vagas são voltadas principalmente para estudantes de graduação, professores e gestores da educação básica e do ensino superior de instituições públicas e privadas, pesquisadores e interessados no tema.

A atividade gratuita contará com a emisão de certificado de 180 horas para os participantes que atingirem a nota sete na média final após quatro avaliações. As aulas serão realizadas de modo remoto nas tardes de sexta-feira e sábado, das 14h às 17h, de agosto até novembro.

Ainda segundo a UFC, as aulas serão divulgadas pelo canal do YouTube do Laboratório Digital Educacional (LDE) e ficarão gravadas para revisão de conteúdo e para os alunos que não conseguirem estar nas aulas ao vivo.

A formação é realizada pela UFC, através do LDE, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e a Secretaria de Educação de Sobral.

Formação e temática do curso

As aulas terão as competências gerais da Base Comum Curricular como premissa, incluindo pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural; cultura digital; trabalho e projeto de vida; responsabilidade e cidadania, além de autoconhecimento e autocuidado. Também serão abordados temas como:

Gestão escolar e educacional, avaliação

Docência no ensino híbrido

Formação de professores na cultura digital

Pensamento computacional

Jogos e gamificação na educação

Metodologias ativas e aprendizagem

Produção e uso de tecnologias para educação

Inscrição remota

O curso contará com aulas ao vivo e expositivas de professores especialistas, mestres, doutores e convidados de universidades do Brasil e de outros países.

Para se inscrever: aqui.