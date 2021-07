Ministro da Educação defende retorno das aulas presenciais

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu a aprovação do projeto de lei (PL) 5.595/2020, que classifica a educação básica e superior como serviços essenciais para garantir o retorno das aulas presenciais.

A defesa ocorreu durante audiência da Comissão Temporária da Covid-19, nesta quinta-feira (1º). Para Ribeiro, a pauta é urgente e as aulas remotas têm trazido graves prejuízos.

“Apoiamos a aprovação urgente do PL 5.595/2020. Nossas crianças e jovens precisam das escolas abertas. Somos um dos últimos países do mundo a reabrir as escolas, e isso não está necessariamente ligado à vacinação”.