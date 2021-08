Estudantes que não foram convocados nas chamadas regulares do Prouni 2021/2 terão esta terça-feira (17) e a quarta-feira (18) para manifestar interesse na lista de espera do programa. As inscrições são feitas no próprio site do Prouni, na opção 'Lista de Espera'.

Os participantes não convocados em nenhuma das chamadas regulares podem participar da lista. Além deles, estão habilitados para concorrer à primeira opção, todos aqueles que foram selecionados na segunda, mas não se matricularam por falta de turma.

Enquanto isso, para a segunda opção, podem disputar os que foram convocados na primeira opção, mas não se matricularam por falta de formação de turmas ou bolsas.

Resultado da lista

Os pré-selecionados na lista de espera serão divulgados pelas próprias instituições de ensino brasileiras a partir do dia 20 de agosto.

Dessa forma, os convocados devem comparecer entre os dias 23 a 27 de agosto nas instituições para comprovar as informações prestadas na inscrição.

