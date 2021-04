IFCE abre 154 vagas para cursos nos campi do interior; inscrições ocorrem até este domingo (11)

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) está com 154 vagas abertas para cursos técnicos nos campi de Acopiara, Crateús, Limoeiro do Norte e Ubajara. Os candidatos devem se inscrever até este domingo (11) no site do instituto, sem cobrança de taxas.

Conforme o edital, são ofertadas vagas para os cursos de Agropecuária, Alimentos, Edificações, Informática, Manutenção e Suporte em Informática, Mecânica Industrial e Meio Ambiente. Todos os cursos são de ensino técnico subsequente, voltados para quem já concluiu o ensino médio.

Os selecionados devem começar os cursos no semestre letivo de 2021.1. Confira as vagas por campus:

Acopiara

Informática - 18 vagas

Manutenção e suporte em informática - 14 vagas

Crateús

Agropecuária - 24 vagas

Alimentos - 19 vagas

Edificações - 28 vagas

Limoeiro do Norte

Mecânica Industrial - 10 vagas

Meio Ambiente - 19 vagas

Ubajara

Alimentos - 22 vagas

Não haverá prova e o processo seletivo consiste na análise do histórico escolar. Cada pessoa só pode se candidatar a um curso. Os candidatos devem se inscrever no formulário e enviar os seguintes documentos:

documento oficial de identificação (RG, passaporte, CNH, carteira de trabalho emitida a partir de 2012 e carteiras funcionais do MP, da magistratura e expedidas por órgão público)



histórico escolar completo do ensino médio ou documentos equivalentes válidos no edital

Candidatos que ainda estejam concluindo o ensino médio durante a inscrição podem enviar, excepcionalmente, declaração da escola com todas as notas obtidas até o momento. As médias avaliadas para classificação dos candidatos estão disponíveis no edital.

A classificação deve ser divulgada de forma preliminar em 16 de abril e após recursos, em 20 de abril. O envio de documentação da pré-matrícula para os selecionados ocorre entre 19 e 25 de abril.

Contatos dos campi:

ACOPIARA

ENDEREÇO: Rodovia CE 060, km 332 S/N

BAIRRO: Vila Martins

CEP: 63560-000

FONES: (85) 3401-2217 / (88) 9 99119285

EMAILS: cca.acopiara@ifce.edu.br

CRATEÚS

ENDEREÇO: Av. Dr. Geraldo Marques Barbosa, 567

BAIRRO: Venâncios

CEP: 63.708/260

FONE: (88) 9 9984 3634/ (88) 9 9998 2263

EMAILS: cca.crateus@ifce.edu.br e ingressos.crateus@ifce.edu.br

LIMOEIRO DO NORTE

ENDEREÇO: Rua Estevão Remigio de Freitas, 1145

BAIRRO: Centro

CEP: 62930-000

FONE: (88) 98169-6834 (Whatsapp)

EMAIL: selecao.ln@ifce.edu.br

UBAJARA

ENDEREÇO: Rua Luiz Cunha, 178

BAIRRO: Monte Castelo

CEP: 62.350-000

FONES: (88) 3634-9600

EMAIL: seletivos.ubajara@ifce.edu.br