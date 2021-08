Flexibilização do ensino remoto permite a crianças visitar laboratórios e enriquecer aprendizado

A retomada parcial das aulas presencias em Fortaleza - somente nas escolas particulares, por enquanto - tem permitido às crianças a vivência de experiências enriquecedoras ao processo de aprendizado. Umas das opções de atividade educativa diferenciada é o Cachola, um projeto a partir do qual grupos de estudantes de escolas públicas e privadas podem realizar visitas guiadas (labtour) e gratuitas a um laboratório médico.

Durante as visitas, as crianças têm a oportunidade de acesso ao conhecimento científico de uma forma divertida, por meio de conteúdos ajustados à Nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A primeira turma de estudantes foi recebida no laboratório na última semana de julho. Na ocasião, eles visualizaram as células sanguíneas no microscópio, compreenderam cada etapa da coleta de sangue, para onde é levado, e como é realizada sua análise após a coleta.

"[No labtour] os alunos podem compreender a importância dos cuidados com o corpo, as funções do sistema cardiovascular, os elementos que compõem o sangue, além de conhecer cada etapa da coleta do sangue. Além disso, aprendem sobre os princípios de funcionamento de equipamentos como Raio-X, ressonância, tomografia, aproximando assim, a Ciência de situações cotidianas", detalha a coordenadora de Educação em Saúde do Emilio Ribas, Natália Velloso, responsável pelo projeto.

O Cachola, diz ela, visa "desconstruir a ideia do laboratório apenas como espaço para realizar exames de sangue ou exames de imagem. Após um longo período no ensino remoto, torna-se necessário propor atividades diferenciadas para despertar no aluno o desejo de aprender".

Legenda: O laboratório recebeu a primeira turma de crianças na última semana de julho Foto: Divulgação

Protocolos

Devido à pandemia de Covid-19, cada visita é restrita a até 15 crianças, acompanhadas de pelo menos dois responsáveis. Para garantir a segurança sanitária, o projeto segue as todos os protocolos, não levando os participantes para áreas não supervisionadas e liberadas para o passeio.

Além da disponibilidade de álcool em gel, as crianças também recebem Equipamentos de Proteção Individual (APIs) - jalecos e luvas descartáveis - e são orientadas a lavar as mãos antes e após o lanche.

As escolas, sejam públicas ou privadas, bem como pais e responsáveis interessados em agendar uma visita, devem definir o dia, o horário e o conteúdo programático no site da instituição ou enviar um e-mail para o endereço educação@emilioribas.com.br e solicitar o labtour.

Sobre o Cachola

O projeto Cachola foi lançado no dia 30 de outubro de 2020. O programa visa promover o conhecimento científico, apresentando os conteúdos e o desenvolvimento de competências e habilidades propostas pela Nova Base Nacional Comum Curricular, através das visitas, diálogos sobre ciência no dia a dia, experiências, jogos digitais e oficinas.

A cada visita, as crianças podem conhecer melhor o corpo humano, com seus principais órgãos e funções, assim como aprender sobre a função do sangue e os principais exames hematológicos, a análise da estrutura celular e identificação dos componentes do sangue com microscópio, transmissão e prevenção de doenças, hábitos de higiene e manutenção da saúde e o papel da herança genética no desenvolvimento de doenças.