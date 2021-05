Curso de medicina da UFC recebe maior número de inscritos no Sisu 2021 no Ceará

O curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), campus Fortaleza, teve o maior número de candidatos em todo o Estado no Sisu 2021. Ao todo, foram 4.096 inscritos na modalidade ampla concorrência (vagas destinadas a candidatos não cotistas) para 80 vagas na Capital. Com isso, a relação de candidatos por vaga chegou a 50,9.

O curso de Medicina no campus da UFC em Sobral é o segundo a contabilizar o maior número de candidatos no Sisu 2021, sendo 1.591 inscritos para 40 vagas, repercutindo em uma relação candidato/vaga de 39,8. É o que apontam dados organizados e analisados pela Evolucional, startup de educação baseada em evidências.

Campus Barbalha

A nota de corte (805,18) para o curso de Medicina da UFC no campus Fortaleza também está entre as maiores. Ficou atrás somente da nota de corte (809,16) do curso de Medicina da Universidade Federal de Cariri (UFCA), campus Barbalha.

O campus da UFCA, inclusive, ainda se destaca ainda como o curso mais concorrido do Ceará, com 1.204 inscritos em ampla concorrência para apenas 20 vagas. A relação candidato por vaga em Barbalha foi a maior registrada no Ceará, chegando a 60,2, segundo a startup.

Ao todo, foram realizadas 144.022 inscrições na edição do Sisu 2021 para as universidades públicas do Ceará. Somando todos os campus, cursos e modalidades, a UFC recebeu 107.704 inscrições.

Cada candidato poderia selecionar até dois cursos para disputar a vaga.

Demanda no Brasil

A demanda pelo curso de Medicina é alta não somente no Ceará como em todo o Brasil. Do total de vagas disponíveis para ingressar em uma universidade pública do País, o curso que recebeu o maior número de inscritos foi Medicina (286.373), seguido por Direito (135.000), Administração (13.613), Enfermagem (97.154) e Psicologia (81.495).