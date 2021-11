'Admirável Gado Novo', canção de Zé Ramalho, virou tema em questão do Enem 2021

A canção 'Admirável Gado Novo', do cantor Zé Ramalho', virou parte de uma das questões do primeiro dia de provas do Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio) neste domingo (21). Segundo o gerente de Processos Avaliativos do SAS, Gabryel Real, que concedeu entrevista ao portal G1, os participantes deveriam interpretar um trecho da letra.

Na parte da canção citada na prova, o aluno deveria levar em consideração o contexto da época na qual a música foi lançada. Em 1979, quando Zé Ramalho entoou a letra pelas primeiras vezes, o Brasil vivia sob um regime de ditadura militar.

Também em entrevista ao G1, o professor de História do Descomplica, Renato Pellizzari, a resposta correta na prova apontava para uma postura de passividade. Outros temas que ganharam destaque na prova foram a erotização do corpo feminino, o racismo, a escravidão e a questão indígena.

Redação

Enquanto isso, o tema da redação foi "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil", segundo informou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, em publicação nas redes sociais. O primeiro dia de prova acontece na tarde deste domingo (21), até as 19h.

O tema foi anunciado oficialmente pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, nas redes sociais e, segundo professores ouvidos pelo Educalab, apesar de surpreendente, o assunto pode render boas formulações.

Segundo João Filho, professor de redação e linguagens, o tema pode não ter sido exaustivamente discutido em salas de aula, mas o eixo no qual está disposto tem material suficiente para servir como base de argumentação.

"O recorte temático do Enem sempre traz a questão da inclusão. Embora esse especificamente não tenha sido trabalhado, o aluno pode ter reproduzido alguns repertórios ao longo do ano que podem servir de suporte para esse tema", opina o especialista.

