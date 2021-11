Enem 2021: confira imagens de locais de prova em Fortaleza

Os portões dos locais de prova do Enem Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 foram fechados às 13h, segundo delimita o regulamento definido pelo Ministério da Educação. A prova começou às 13h30 e segue até as 19h.

Em publicação nas redes sociais, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) pontuou no início desta tarde que todos os malotes com as provas do primeiro dia de exame já haviam sido distribuídas nos locais de aplicação às 11h.

Legenda: Provas já foram entregues desde o fim da manhã deste domingo (21) Foto: reprodução/Twitter

Em Fortaleza, locais como a Universidade Estadual do Ceará (Uece) apresentaram movimentação intensa de inscritos para a realização da prova pouco antes da abertura dos portões. Ainda assim, nenhum problema foi registrado na entrada dos concorrentes.

Na Universidade Federal do Ceará (UFC), o movimento foi semelhante. Para Paulo Renato, que realiza o exame pelo terceiro ano e tem como objetivo cursar de Medicina, o sentimento é de otimismo. "Estudei bastante, apesar de ter sofrido com a pressão envolvendo a pandemia mas acho que a confiança nos estudos é o que acaba deixando a gente mais relaxado", explica o jovem.

Veja:

Legenda: Estudantes se concentraram na entrada da Uece para aguardar abertura dos portões Foto: Almir Gadelha

Legenda: Com a abertura, estudantes e demais concorrentes se dirigiram às salas de aplicação do exame Foto: Almir Gadelha

Legenda: Na UFC, a movimentação também foi tranquila após abertura dos portões Foto: Darley Melo

Legenda: Estudantes entraram tranquilamente para o exame na UFC Foto: Darley Melo

Enem 2021

O Enem 2021 será aplicado para mais de 3 milhões de estudantes em todo o País. No primeiro dia de prova, os participantes fazem as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo, matemática e ciências da natureza.

O exame seleciona estudantes para vagas do ensino superior públicas, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Inep.

Quero receber conteúdos exclusivos do EducaLab