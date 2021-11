Tema da Redação do Enem 2021 é "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil"

A redação do Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio) tem como tema "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil", segundo informou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, em publicação nas redes sociais. O primeiro dia de prova acontece na tarde deste domingo (21), até as 19h.

No Enem de 2020, o tema da redação foi 'O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira', um dos temas previstos na época por especialistas da educação ouvidos pelo Educalab.

Veja os temas das redações de anos anteriores:

Enem 2009: O indivíduo frente à ética nacional

Enem 2010: O trabalho na construção da dignidade humana

Enem 2011: Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado

Enem 2012: O movimento imigratório para o Brasil no século XXI

Enem 2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

Enem 2014: Publicidade infantil em questão no Brasil

Enem 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

Enem 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil e Caminhos para combater o racismo no Brasil - Neste ano houve duas aplicações regulares do exame.

Enem 2017: Desafios para formação educacional de surdos no Brasil

Enem 2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

Enem 2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

Locais de prova

Os portões dos locais de prova do Enem 2021 foram abertos em todo o Brasil a partir das 12h deste domingo (21) e permaneceram da mesma forma até as 13h, segundo delimita o regulamento do exame definido pelo Ministério da Educação.

