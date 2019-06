Viçosa do Ceará guarda riquezas naturais e arquitetônicas na Serra da Ibiapaba

A vista é considerada indescritível. Aliada ao aspecto visual temos o aconchego da temperatura amena e o vivo colorido da vegetação. Território de valorização da cultura arquitetônica e da gastronomia regional, Viçosa do Ceará é destino obrigatório de quem deseja momentos de reflexão e contato com a natureza. Dias antes do "feriadão" de Corpus Christi, a expectativa de moradores, turistas e comerciantes é imensa.

O concorrido fim de semana antecipa o otimismo em torno da estação de férias que se aproxima. Com pouco mais de 60 mil habitantes, o município criado em 1882, na Serra da Ibiapaba, mantém preservado como parte do patrimônio histórico a imponente arquitetura de seu casario antigo. Soma-se à exuberância das cachoeiras e trilhas ecológicas uma vasta riqueza cultural de herança indígena, expressada no artesanato e culinária. A tradicional produção de cachaças artesanais e licores é outra paixão local. Um dos cartões-postais mais visitados de Viçosa é também o ponto mais alto do município.

Erguida no topo de um morro, a Igreja de Nossa Senhora das Vitórias está a cerca de 900 metros de altitude, o que permite a visualização total da cidade. Ali, a imagem do Cristo Redentor, esculpido em 1937, faz da "Igreja do Céu", como também é carinhosamente chamada, um dos maiores atrativos turísticos da região Norte.

Em abril último, os viçosenses foram pegos de surpresa com o desabamento tanto da escultura do Cristo como da torre da Igreja. Porém, nada de desânimo. Parte do espaço foi isolado para reformas, mas as visitas externas continuam normalmente até o pleno restabelecimento da antiga edificação.

Acolhimento

Vale frisar que naquele pedaço do paraíso funciona também o Polo Turístico, Artesanal e Cultural Igreja do Céu. A área de 6 mil m² possui igreja, praça de alimentação, mirante, biblioteca, ampla área de estacionamento, palco para shows, banheiros, quiosques, praça de eventos e auditório.

O acesso pode ser feito de veículo, por rua asfaltada, ou a pé, o que exige certa dedicação e preparo físico. Com 324 degraus, a escadaria é um desafio à parte para aqueles que buscam um passeio com dose de aventura.

A agenda de eventos é outro saboroso atrativo aos visitantes. Nesse período, a pedida é o "Festival Mel, Chorinho e Cachaça", que acontece entre os dias 20 e 22 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, no Polo Turístico da Igreja do Céu.

Trata do encontro entre o chorinho (estilo genuinamente brasileiro), a gastronomia e a oportunidade do desenvolvimento dos negócios locais produtores de mel e cachaça. Em 2019, o tema "Noites boêmias" homenageia chorões e personagens históricos de Viçosa.

O público pode prestigiar apresentações musicais de grupos e artistas como Demônios da Garoa, Adelson Viana, Cordas que Falam, Nonato Luiz, Jorge Cardoso, Paizinha Miranda, Kelly Brasil entre outras atrações. Outro destaque do evento são os roteiros turísticos que mostram o Centro Histórico, na sexta-feira, e o Sítio Tope, no sábado.

Os aspectos naturais e históricos se aliam confortavelmente à sabedoria e hospitalidade dos moradores da região. Distante cerca de 360,5 km de Fortaleza, Viçosa do Ceará é o destino turístico necessário para quem alimenta o desejo de diversão, relaxamento e cuidado com a história dos cearenses.