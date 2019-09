Revelarte chega à 4ª edição na Casa de Vovó Dedé com apresentações neste sábado (28)

Servir como um espaço para artistas locais, experimentais ou iniciantes na música. É este o objetivo principal do projeto Revelarte, desenvolvido pela Casa de Vovó Dedé, que chega à 4ª edição neste sábado (28), com a apresentação de Victória Andrade e Bruno Esteves.

Os dois foram escolhidos em seleção local para subirem ao palco neste fim de semana, além de produzirem material especial, como um videoclipe a partir do evento. Por enquanto, no setlist, influências da Música Popular Brasileira, das rodas de samba e, claro, a energia dos sons tropicais.

Indicados por uma professora em comum, foi preciso uma cadeira do curso de música na Universidade Federal do Ceará para promover o empurrão responsável por despertar o desejo para a inscrição de ambos. Mesmo assim, os caminhos foram traçados na música muito antes disso.

No sangue

Para eles, imergindo aos poucos no cenário musical, a relação com os sons e com os instrumentos apareceu de forma diferenciada. Enquanto para Victória a dança se configurou como porta de entrada para esse universo, para Bruno, a necessidade musical sempre foi presente e o levou à faculdade.

Formada em dança, Victória viu os horizontes se abrirem para um sentimento já existente. "A música sempre esteve presente para mim, mesmo com um enfoque completo na dança. Já fiz aula de violão e gostava muito de cantar. Comecei a me relacionar com essa área por meio da cultura popular mesmo", comenta.

Se para Victória a música foi complemento, Bruno a escolheu para o todo. Entre aulas e cursos, ele se descobriu. "Hoje, me espelho em muita gente. Tento pensar na música sem me prender a um instrumento específico. Sou compositor, violonista, bandolinista e instrumentista também".

Organização

Antes mesmo da escolha das atrações, o Revelarte surgiu como um pedido feito constantemente à organização na Casa de Vovó Dedé. Segundo Ewelter Rocha, parte da organização do evento foi feita a partir de uma constatação do cenário local. "O projeto nasceu com a ambição de criar um equipamento dentro da Casa que fornecesse aos músicos uma condição de criar portfólio, fazer divulgação de um trabalho, gravar um videoclipe, etc", explica.

Rocha também faz questão de ressaltar a montagem do show, produzida sempre com a participação dos cantores escolhidos.

Para Victória e Bruno, não há como negar a importância desse tipo de oportunidade para quem deseja construir uma carreira. "Ter um material com a qualidade do que vamos produzir, poder criar e ter essa experiência, para mim, é algo com uma dimensão muito grande", finaliza.