Projeto Pôr do Sol Fortaleza realiza edição especial para celebrar o Dia dos Pais

O Projeto Pôr do Sol Fortaleza, que acontece todos os domingos, a partir das 17 horas, no Aterro da Praia de Iracema, realiza edição especial neste domingo (11) para comemorar o Dia dos Pais. Na programação, o pianista Felipe Adjafre, que foi pai pela primeira vez na segunda-feira (5) de agosto, fará uma homenagem à sua pequena Maria Cecília e ainda um pout-pourri de canções dedicadas aos pais.

A escolha das músicas para compor a homenagem será feita a partir dos pedidos do público pelas redes sociais da Secretaria do Turismo no Instagram e no Facebook, e ainda no Instagram de Felipe Adjafre.

Músicos convidados

A programação do Pôr do Sol Fortaleza também recebe, neste domingo, a cantora, atriz e bailarina Giovana Bezerra e o violoncelista Rondinelly Bezerra.

Sustentabilidade

O projeto ganhou um viés sustentável desde a semana passada, promovendo a troca de garrafas pet por mudas de plantas. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), com o programa Compromisso Verde, da C. Rolim Engenharia.

A ação sustentável acontece durante as apresentações do projeto, todos os domingos, às 17 horas, no Aterro da Praia de Iracema. São distribuídas 250 mudas de diferentes espécies, como manjericão, hortelã, menta, salsa, pitanga, palmeira havaí e ipê-roxo. Portanto, não esqueça de levar uma garrafa pet vazia para trocar por uma muda de planta.

Serviço

Projeto Pôr do Sol Fortaleza

Data: domingo 11 de agosto

Hora: 17 horas

Local: Aterro da Praia de Iracema