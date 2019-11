Projeto exibe filmes em espaços públicos de Fortaleza

A temporada de férias se aproxima e, com ela, diversas ações culturais em Fortaleza para todos os públicos, uma delas é o Cine ao Ar Livre. Para democratizar o acesso ao cinema, o projeto promove exibições de produções audiovisuais brasileiras em vários espaços públicos da cidade gratuitamente.

A programação inicia-se neste sábado (30) com projeções no Parque do Cocó voltadas para o público infantil. Para abrir a noite, o premiado curta-metragem "Josué e o Pé de Macaxeira", dirigido por Diogo Viegas. A animação faz uma adaptação da clássica história de "João e o Pé de Feijão".

Outro curta a ser exibido é uma produção do diretor Alexandre Estevanato, "Luiz". A ficção conta com Nicette Bruno no elenco e apresenta as aventuras do protagonista ao lado do seu amigo imaginário.

Encerrando a programação da noite, "A Turma da Mônica - Laços", de Daniel Rezende. O live-action da turminha mais famosa do Brasil, criada por Maurício de Souza, mostra Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão em busca do cão Floquinho. Durante as sessões, os espectadores têm à disposição pufes e espreguiçadeiras para sentar, além de um lanche.

O projeto ocorre até o dia 21 de dezembro, com exibições no Cuca Barra, nos dias 6 e 7; no Cuca Mondubim, nos dias 12 e 13; na Areninha Pirambu, nos dias 14 e 15, e o encerramento é na Calçada da Praia do Lido, dias 20 e 21. Entre as produções exibidas, estão "Cine Holliúdy 2 - A Chibata Sideral", "Hoje eu Quero Voltar Sozinho" e "Guida".

Serviço

Cine ao Ar Livre

A partir de sábado (30), às 18h, no Parque do Cocó (Av. Padre Antônio Tomás, s/n, Cocó). Entrada gratuita.