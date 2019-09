Youtuber Dinah Moraes realiza show beneficente em prol da Associação Peter Pan

A humorista cearense, Dinah Moraes, realiza no próximo dia 2 de outubro um show beneficente em prol das crianças e adolescentes em tratamento no Hospital Peter Pan. O espetáculo acontece no Cineteatro São Luiz, às 19h e a classificação indicativa é livre. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou de forma online. O ingresso custa R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), além de 1Kg de alimento não perecível.

O show, intitulado “Minha História”, traz narrativas da trajetória da artista, através de relatos, atuações e música, e conta com um elenco de pessoas que fizeram parte da sua vida. Algumas delas, assim como a protagonista, falam sobre situações reais, vividas ao longo de muitos anos na companhia de Dinah. A ideia do espetáculo nasceu da vontade de reforçar a identificação que o público cultiva com a humorista desde o início de sua carreira.





O valor arrecadado no espetáculo com a venda de ingressos será utilizado nos programas sociais desenvolvidos pela Associação Peter Pan. Dinah conta como conheceu a Associação Peter Pan. “Eu conheci um dos pacientes da Associação Peter Pan por meio do programa social Realizando Sonhos. Quando ele me disse que ver meus vídeos fazia com que esquecesse um pouco da situação que estava vivendo me comoveu muito. Foi por meio dessa criança que eu conheci de fato a Associação Peter Pan”.

Uma grande realizadora dos sonhos das crianças da instituição, a humorista explica de onde surgiu a ideia de usar o seu trabalho para ajudar pacientes com câncer. “Apenas quando entrei no Hospital que pude entender a dimensão e importância dessa instituição. Infelizmente o meu pequeno fã veio a óbito em março deste ano, mas o sonho dele se transformou em uma missão pessoal minha, de ajudar a instituição por meio do meu trabalho. E no show, além do humor, eu quero abordar também a importância do Diagnóstico Precoce e do trabalho que a Peter Pan faz”, complementa ela.

Histórico

Dinah começou a se aventurar na produção de vídeos humorísticos em 2014, conquistando milhões de pessoas que hoje acompanham seu trabalho na internet e também nos palcos. Atualmente, a humorista cearense é sucesso na internet com mais de 600 milhões visualizações no Facebook e 400 milhões no YouTube. Além da espontaneidade presente em todos os seus trabalhos, outro fator que determina a identificação com o público é o seu orgulho de ser nordestina. A artista sempre traz em suas produções aspectos característicos da cultura cearense, como a linguagem, os costumes regionais e o talento inato para a comédia.

Serviço:

Evento: Minha História - Dinah Moraes (Show Beneficente)

Local: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro, Fortaleza)

Data: 02 de outubro

Horário: 19h

Ingresso: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) + 1Kg de alimento não perecível

Vendas: Bilheteria do Cineteatro São Luiz e online (https://bit.ly/2kMrfTb)