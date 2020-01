Vila das Artes oferece curso gratuito de dança para crianças e pré-adolescentes

Até o dia 20 de janeiro, a Vila das Artes recebe inscrições para o Curso de Formação Básico em Dança 2020. A iniciativa é gratuita e destinada a crianças e pré-adolescentes, dos 8 aos 13 anos.

O cursos tem duração de seis anos e as disciplinas a serem estudadas são: Abordagens técnicas contemporâneas, Dança Clássica, Danças Tradicionais e Populares, Ateliê de Repertórios, Elementos da Música, Ateliê de Experimentação e Composição, Elementos da cena, Ateliê de Análise e Estudo de Obras Coreográficas, Introdução à História da Dança, Danças Urbanas e Introdução à Análise do Movimento.

Os interessados em participar do processo seletivo devem apresentar na escola a ficha de inscrição disponível no site, certidão de nascimento, RG do representante legal, 1 foto 3x4, comprovantes de endereço, de matrícula em escola de ensino formal e de renda familiar, além do Cadastro no Cadastro Único para Programas Sociais, quando houver.

Serviço

Edital de Formação Básica em Dança 2019

Inscrições: Até 20 de janeiro de 2020

Período de Seleção: 27 a 31 de janeiro de 2020

Resultado Preliminar: 7 de fevereiro de 2020

Recurso: 10 a 14 de fevereiro de 2020

Resultado Final: 21 de fevereiro de 2020

Matrículas novos alunos e início das aulas: 2 de março de 2020