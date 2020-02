Victor Hugo vence prova do anjo no Big Brother Brasil

Victor Hugo é o novo anjo da semana no BBB 20. Em uma disputa de jogo da memória com Marcela, Manu Gavassi, Pyong, Flayslane, Rafa, Ivy e Bianca, ela foi a participante que completou mais pontos.

Victor Hugo foi escolhido em um sorteio para participar da prova, assim como os demais brothers que estiveram nela. Apenas Marcela não foi escolhida no sorteio - ela participou de um leilão para "comprar" sua vaga na prova, por um total de 850 estalecas.

O paredão que se formará neste domingo (16) será, novamente, triplo, mas com quatro indicações. Marcela foi emparedada automaticamente na prova do líder desta quinta-feira (13), em uma disputa de sorte; a segunda pessoa será definida pela indicação do líder Guilhereme, no próprio domingo. As duas pessoas mais votadas pela casa participarão de uma Prova Bate e Volta, e a que perder irá ao paredão.

Tiago Leifert já anunciou que o Big Fone vai tocar antes disso, no domingo pela manhã. Desta vez, ele vai valer uma imunidade. Os participantes que estiverem no quarto do líder não poderão correr para atender o telefone, uma vez que o quarto será trancado.

Vale lembrar que Guilherme escolheu Gabi, Bianca, Mari, Flayslane, Rafa e Pyong para ficarem no VIP com ele. Caso a pessoa que atenda já esteja no Paredão ou imune, ela deverá indicar alguém para receber a imunidade.