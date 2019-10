Veja como está o elenco infantil de Avenida Brasil após sete anos

Sete anos após o término de Avenida Brasil, a TV Globo anunciou sua volta à programação no Vale a Pena Ver de Novo a partir de segunda-feira (7). Além dos personagens principais que ganharam muito destaque, como o caso de Nina (Débora Falabella) e da vilã Carminha (Adriana Esteves), o elenco infantil também teve grande abordagem, principalmente no cenário do lixão.

As crianças foram vistas na novela desde os primeiros capítulos, ainda na primeira fase, quando Nina e Jorginho (Cauã Reymond) se conheceram. Ao decorrer da trama, outros papeis infantis foram acrescentados para dar continuidade a história.

Muitos dos atores mirins continuaram na carreira, enquanto alguns migraram para outras atividades, mas mesmo assim, o fato é que eles cresceram bastante desde o final do folhetim. Confira como estão atualmente as crianças do elenco infantil de Avenida Brasil:

Mel Maia

Mel Maia interpretou Nina na primeira fase da novela FOTO; REPRODUÇÃO/INSTAGRAM/DIVULGAÇÃO

No ar na novela apenas na primeira fase, Mel Maia surpreendeu o público ao viver a jovem Nina com intensidade e muita emoção. Em seu primeiro trabalho no horário nobre, a atriz estreou com apenas 8 anos e emocionou pelo sofrimento entregue à personagem, tendo sua performance comparada à de Bruna Marquezine, na novela Mulheres Apaixonadas. Hoje com 15 anos, Mel Maia, continua contratada da Globo, já fez mais cinco novelas, cinco filmes e atualmente interpreta Cássia, em A Dona do Pedaço.

Bernardo Simões

Bernardo Simões interpretou Jorginho na primeira fase da novela FOTO: ESTEVAM AVELLAR/ TV GLOBO/ MARLEIDE MORAIS

Também presente apenas na primeira fase, Bernardo Simões viveu a versão criança de Jorginho. Contracenou diretamente com Mel Maia durante os primeiros capítulos, dando início à história do casal protagonista. Após o término de Avenida Brasil, o ator esteve no elenco de Sangue Bom (2013) no horário das 19h. Aos 17 anos, Bernardo está longe das telinhas.

João Pedro Correia de Carvalho

O ator migrou para a carreira musical e é conhecido como Mc Jottapê FOTO: DIVULGAÇÃO

Conhecido atualmente no mundo da música como Mc Jottapê, João Pedro interpretou Jerônimo, uma das crianças do lixão de Lucinda e capanga do vilão Nilo. Após a atuação na novela, o ator esteve no ar em Chiquititas, no SBT, onde teve maior contato com a música. Atualmente com 19 anos e 4 milhões de seguidores no Instagram, o cantor é um dos sucessos do funk brasileiro, além de ter participado da série Sintonia, da Netflix, com a produção de Kondzilla.

Ana Karolina Lannes

Ágata era a filha rejeitada de Carminha FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Filha de Carminha, a personagem Ágata era constantemente maltratada pela mãe por ser gordinha, mas mesmo assim, insistia em conquistar o amor da vilã. Por isso, Ana Karolina acabou comovendo e atraindo o carinho dos telespectadores. A atriz não voltou a trabalhar na televisão, mas continua seguindo carreira no teatro. Além disso, ela estuda Artes Cênicas e lançou-se como DJ.

Bruna Griphao

Bruna Griphao fez o papel de Paloma FOTO; DIVULGAÇÃO/TV GLOBO/ REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

A personagem Paloma era filha de Cadinho (Alexandre Borges) e Alexia (Carolina Ferraz) e completava a família conturbada do pai, que tinha três esposas e outros filhos. Desde então, Bruna seguiu como contratada da emissora, no ar em Malhação (2013), Haja Coração (2016) e Orgulho e Paixão. Aos 20 anos, ela está escalada para a nova novela das 18h, Nos Tempos do Imperador, prevista para estrear em 2020.

João Fernandes

João Fernandes, o Picolé de Avenida Brasil, está no ar em Malhação FOTO; REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Veterano, o ator já tinha feito outras novelas antes de Avenida Brasil, onde viveu o personagem Picolé, já na segunda fase. Depois disso, continuou no ar em Joia Rara (2013) e O Tempo Não Para (2018) na Globo, Milagres de Jesus (2014) e A Terra Prometida (2016) na Record, além das séries 1 Contra Todos (2016), da Fox, e Gaby Estrella (2015), do Gloob. Com 20 anos, João está no elenco de Malhação, interpretando Tadeu.