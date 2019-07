Turnê Sandy e Junior: confira setlist completo do show "Nossa História"

Gerações de fãs estão em festa com o aguardado retorno de Sandy e Junior, juntos, aos palcos após 12 anos em carreiras separadas. O primeiro show da turnê Nossa História levou a cantora às lágrimas, no palco, na ultima sexta-feira (12), em Recife.

Fortaleza será a próxima cidade por onde os irmãos vão passar com o novo show, na próxima sexta (19). Para matar um pouco a ansiedade antes do reencontro de Sandy e Junior com os cearenses, saiba as músicas escolhidas para o repertório e a ordem.

Setlist turnê Nossa História - Sandy e Junior

1 - Nã Dá Pra Não Pensar

2 - Nada Vai Me Sufocar

3 - No Fundo do Coração

4 - Estranho Jeito de Amar

5 - Olha O Que O Amor Me Faz

6 - Nada É Por Acaso

7 - Love Never Fails

8 - As Quatro Estações

9 - Aprender a Amar 1

0 - Imortal

11 -Libertar

12- Eu Acho Que Pirei

13 - Beijo bom/Etc e Tal/Vai Ter Que Rebolar/Dig Dig Joy/Eu Quero Mais

14 - Enrosca Solo de bateria de Junior

15 - A Gente Dá Certo

Voz e violão:

16 - Você pra Sempre (Inveja)

17 - Ilusão

18 - Não Ter

19 - Era Uma Vez

20 - Com você

21 - Inesquecível

22 - Super-herói (junior chorou)

23 - A Lenda

24 - Cai a Chuva

BIS:

25 - Quando Você Passa

26 - Desperdiçou

27 - Vamo Pulá