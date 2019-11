"Tudo certo. São os hormônios, amamentação", diz Sabrina Sato sobre falta de tesão após maternidade

Após uma declaração super sincera sobre a falta de tesão depois da maternidade, a apresentadora Sabrina Sato disse, na noite desta segunda-feira (18), que já "tá tudo certo".

Sabrina, que é casada com o ator Duda Nagle, respondeu a postagem do Diário do Nordeste no Instagram e deixou claro que a situação é normal.

"Gente... tá tudo certo já. São os hormônios, amamentação. Super normal", garantiu Sabrina.

Na entrevista dada à revista TPM, a apresentadora disse que a maternidade mudou seu ponto vista em relação ao sexo e tesão.

"Quem faz sexo depois de ser mãe? Não dá vontade nem de bater uma punheta para o marido. É difícil, a vontade não vem. Quando você vira mãe, tudo muda. Atualmente, eu amo o Duda como se fosse meu irmão [risos]. É um amor gigantesco, eu olho para ele e sinto gratidão, mas não tesão. A gente precisa começar a falar sobre isso. Não é tudo maravilhoso [na maternidade]. Eu, que fiz cesárea, fiquei cheia de gases e cheia de pontos. A cicatriz dói até hoje. E você não quer sair de perto da sua filha, não quer sair do quarto. Mas eu tô tranquila com isso, sabia? O Duda e eu conversamos muito e estamos bem. Antes a gente era um casal, agora a gente é uma família, uma potência."