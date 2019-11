Sabrina Sato diz não sentir tesão depois da maternidade: "Quem faz sexo depois de ser mãe?"

A apresentador Sabrina Sato deu uma entrevista bastante sincera à revista TPM. Ela assume de que forma a maternidade mudou seu ponto vista em relação ao sexo e tesão. Sabrina é casada com o ator Duda Nagle e os dois são pais da pequena Zoe, de 11 meses.

"Quem faz sexo depois de ser mãe? Não dá vontade nem de bater uma punheta para o marido. É difícil, a vontade não vem. Quando você vira mãe, tudo muda. Atualmente, eu amo o Duda como se fosse meu irmão [risos]. É um amor gigantesco, eu olho para ele e sinto gratidão, mas não tesão. A gente precisa começar a falar sobre isso. Não é tudo maravilhoso [na maternidade]. Eu, que fiz cesárea, fiquei cheia de gases e cheia de pontos. A cicatriz dói até hoje. E você não quer sair de perto da sua filha, não quer sair do quarto. Mas eu tô tranquila com isso, sabia? O Duda e eu conversamos muito e estamos bem. Antes a gente era um casal, agora a gente é uma família, uma potência."

A apresentadora revelou ainda o momento que não se sentiu bem-sucedida: o parto. "O momento que me senti mais poderosa e mais feliz foi no parto. Mas, ao mesmo tempo, também senti que não tinha dado certo. Durante a gravidez inteira, falei que ia ter parto natural, estudei, planejei, me preparei. E, de repente, me vi fazendo uma cesárea. Não era isso que eu esperava e achei que fracassei. Mas a gente precisa aprender a lidar com essas mudanças de percurso. "

"Romantizei esse momento e não foi nada daquilo. Foi o oposto: com um monte de gente em volta de mim, me costurando. E, ao mesmo tempo, foi muito foda, porque eu saí muito mais forte daquela sala de parto. A gente tem que se cobrar menos e ser feliz."

E também conta que pagou a língua na maternidade e que fez muitas coisas que disse que nunca faria.

" Todas as cafonices do mundo! A primeira foi colocar roupa igual a da Zoe. Eu cheguei ao ponto de ligar para uma marca de roupinha de criança e pedir pra fazer um body pra mim, igual ao dela, pra postar no Instagram."