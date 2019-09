Thayse Teixeira, a "Dona do Cariri", é uma das participantes da nova edição da "Fazenda"

Conhecida como a Dona do Cariri, Thayse Teixeira é uma das participantes da nova edição do reality show "A Fazenda". A influenciadora digital cearense, que atualmente possui quase dois milhões de seguidores no Instagram, entrou na casa dos "peões" na noite desta terça-feira (17).

Na internet, a participação de Thayse já gerou comentários nas redes sociais. Ainda na noite de terça (17), durante o jantar na cozinha, a influencer derrubou algumas migalhas da comida no peito e depois devolveu à panela. No Twitter, as reações foram diversas. "A Thayse comendo a comida direto da panela que todo mundo come, tirando do top e jogando na panela de novo. Estou um pouco assustada", escreveu um integrante da rede.

Entre os participantes estão: Andréa Nóbrega, Aricia Silva, Bifão (Jhenifer Dulz), Diego Grossi, Drika Marinho, Guilherme Leão, Hariany Almeida, Lucas Viana, Netto Rodrigues, Phellipe Haagensen, Rodrigo Phavanello, Sabrina de Paiva, Tati Dias, Túlio Maravilha e Viny Vieira.

Além do trabalho nas mídias digitais, Thayse também é conhecida pelo Show da Dona, onde se apresenta como humorista, já tendo feito diversas apresentações pelo Nordeste. Um dos famosos amigos da atriz é Carlinhos Maia, que também ganhou espaço na mídia por meio do Instagram.