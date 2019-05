“Terapia Online” conquista adeptos no mercado e na vida

Quem nunca pensou em pegar o celular e fazer uma chamada de vídeo para sua psicóloga, sem precisar sair de casa e enfrentar aquele trânsito, pagar estacionamento e ainda esperar a sua vez no consultório? A resolução 11/2018 tornou possível a prática de orientação psicológica à distância e em tempo real. As orientações online já eram permitidas desde 2012 pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) mas eram limitadas a, no máximo, 20 sessões. E somente algumas terapias poderiam ser realizadas desta forma.

A psicóloga Roberta Alonso acredita que o benefício de uma terapia online pode ser semelhante ao de uma terapia presencial. “O resultado positivo só depende do profissional, de como irá conduzir o processo e também da dedicação do paciente”, defende. Apesar de gostar do atendimento olho no olho, Alonso considera importante que os profissionais acompanhem as tendências de mercado. “Devemos entender que o mundo está globalizado e as pessoas anseiam por outras formas de trabalho”, argumenta.

A empresária Samia Trindade fez terapia presencial por um ano e aposta no sucesso da novidade. “Nessa vida corrida, seria ótimo ter a possibilidade de fazer a consulta em qualquer lugar sem precisar ficar preso à necessidade de deslocamento e de um lugar fixo’, pontua. Samia acredita tanto nesta modalidade que também pretende investir em um projeto de comunicação para psicólogos que una a sociedade e o meio digital. “Acredito que a terapia Online tenha o mesmo valor. Para mim, as duas formas são importantes. Um modelo não exclui o outro”, conclui.

Plataforma Vittude

A engenheira civil Tatiana Pimenta é fundadora e CEO da Vittude, uma plataforma que tem feito sucesso entre psicólogos e pacientes. No site é possível escolher a especialização da área de tratamento, além do profissional, localização, e, o melhor, preços. Os valores cobrados por cada profissional já ficam disponíveis, além da forma de pagamento. Outro dado acessado com facilidade é o dia e horário de atendimento disponível.

Hoje, a startup conta com cerca de 2 mil psicólogos e mais de 10 mil pacientes cadastrados, atuando em todo território nacional e alcançando brasileiros em outros 50 países. São mais de 4 mil atendimentos realizados todo mês por profissionais qualificados e certificados pelos conselhos regionais de psicologia.

"Vejo o atendimento online como uma forma de ampliar o acesso a cuidados de saúde mental, em especial de forma preventiva. Hoje menos de 3% da população faz terapia, sendo que quase 60 milhões de brasileiros têm algum transtorno mental diagnosticado. Muitos só buscam a terapia quando já estão em uma condição de extremo sofrimento psíquico, necessitando de tratamento medicamentoso e atenção redobrada", analisa Tatiana.

Bolsas de estudo para especialização

Gostou dessa área e que estudar Psicologia? Ou necessariamente já está na área e quer investir tempo em uma especialização? Não é preciso grande investimento financeiro para isso. O Educa Mais Brasil, programa de bolsas de estudo, facilita o acesso à educação a milhares de brasileiros através de cursos de graduação, pós-graduação e outras modalidades. Os descontos chegam até a 70% de desconto nas mensalidades. Para conseguir o benefício acesse o site parceiro do Diário do Nordeste, http://www.educamaisbrasil.com.br/diariodonordeste . Há especializações na área como a Psicologia Escolar, Hospitalar, Jurídica, Neuropsicologia, e Psicologia Clínica.