Taís Lopes emociona Renata Vasconcelos e William Bonner com presentes artesanais

Apresentadora convidada do Jornal Nacional, a cearense Taís Lopes encantou os âncoras do telejornal com tradicionais presentes regionais. William Bonner e Renata Vasconcelos demonstraram emoção ao receberem uma cesta de palha com diversos ítens.“É muito especial porque além do presente em si e do ato de carinho, é muito elegante. Tá demais. Eu amei, obrigada!", comemorou Vasconcelos.

Castanhas, rapaduras, uma xilogravura com a imagem de Padre Cícero e um cordel especialmente dedicado à comemoração de 50 anos do Jornal, feito no Cariri, compuseram a cesta de do editor-chefe William Bonner. Durante a entrega, Taís Lopes recordou a passagem do jornalista por Juazeiro do Norte, em 2006, para a Caravana JN e ele, que guarda uma figura do sacerdote em sua sala, lembrou com afeto a ocasião. “Foi um dos momentos mais marcantes, mais emocionantes da minha carreira. Guardo com muito carinho na minha sala essas lembranças. Obrigada. Um beijo para o Ceará”.

Renata Vasconcelos foi surpreendida com uma caricatura esculpida em madeira e uma renda tradicional do Nordeste. A âncora do Jornal Nacional não conseguiu conter as emoções e pontuou a beleza do ato.“Eu confesso que não tenho palavras para agradecer. Porque a gente sabe que nós brasileiros somos 'presenteiros' e eu acho isso lindo. A gente tem essa generosidade, a gente gosta de presentear e todos os apresentadores que vêm aqui têm esse carinho com a gente”, comentou Renata.