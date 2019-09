Show gratuito ao pôr do sol traz Isabela Serpa e Rafael Magoo neste domingo (22)

Os músicos Isabela Serpa e Rafael Magoo são os convidados do projeto Pôr do Sol Fortaleza do próximo domingo (22/09). Junto com o pianista Felipe Adjafre, eles se apresentam a partir das 17h, no Aterro da Praia de Iracema.

Isabela Serpa é cantora e acordeonista e estuda canto desde os 7 anos de idade. Hoje, aos 18, diz que a paixão pelo forró nasceu da admiração por Waldonys. Em 2015, com a gravação de um vídeo ao lado do ídolo, despertou a vontade de se profissionalizar. Em 2016, ganhou sua primeira sanfona e começou a se dedicar ao instrumento.

Rafael Magoo é guitarrista, violonista e produtor musical. Como músico, já dividiu o palco com cantores conhecidos nacionalmente, como Raimundo Fagner, Toni Garrido, Jorge Vercilo, Edinho Villas Boas e Davi Duarte, entre outros.

Distribuição de mudas de plantas

Desde o início de agosto, o projeto Pôr do Sol Fortaleza é sustentável e promove a troca de garrafas pet por mudas de plantas.

A ação sustentável acontece durante as apresentações do projeto, todos os domingos, às 17h, no Aterro da Praia de Iracema. São distribuídas 250 mudas de diferentes espécies, como manjericão, hortelã, menta, salsa, pitanga, palmeira havaí e ipê roxo.

Serviço

Projeto Pôr do Sol Fortaleza

Datas: 21/09 (sábado) e 22/09 (domingo)

Hora: 17h

Local: Casa Cor Ceará (aos sábados) e Aterro da Praia de Iracema (aos domingos)

Aos domingos, leve uma garrafa pet vazia para trocar por uma muda de planta