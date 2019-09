Show do Cidade Negra em Fortaleza tem ingressos liberados nesta segunda (16)

Os ingressos para o show da banda Cidade Negra, com Toni Garrido (voz), Lazão (bateria) e Bino Farias (baixo), em Fortaleza se iniciaram nesta segunda-feira (16). A apresentação, que traz a turnê "Cidade pelo Mundo", acontece no dia 29 de novembro na Barraca Santa Praia, na Praia do Futuro.

Com um repertório de 20 músicas, entre ele sucessos como “O Erê”, “Firmamento”, “Girassol”, o show também traz os trabalhos mais recentes produzidos pelo grupo. A nova música de trabalho, "Sensacional", também será uma das integrantes do setlist.

Os ingressos podem ser adquiridos na internet por meio do site "Bilheteria Virtual" e nos quiosques da Ticket Shop dos shoppings Iguatemi e RioMar Kennedy. As bandas cearenses “Singular” e “Two Folks” também se apresentarão no local antes do Cidade Negra.