'Seu Peru' completa 100 anos e faz surpresa na Escolinha do Professor Raimundo; assista

O eterno 'Seu Peru', o ator e dublador Orlando Drummond, completa 100 anos de idade nesta sexta-feira (18). Para celebrar um dos principais personagens da Escolinha do Professor Raimundo, os novos alunos foram surpreendidos com uma homenagem ao ator veterano. Devidamente caracterizado, o intérprete apareceu de surpresa à sala de aula e emocionou os atores da atração dominical da TV Globo. A cena vai ao ar neste domingo (20).

Entre os mais emocionados estava Marcos Caruso, que dá vida ao papel vivido por tantos anos por Drummond. Caruso não tinha a menor ideia da emoção que tomaria conta do estúdio depois de um esquema especial montado pelas equipes de produção e direção do humorístico para promover o encontro.





Durante a gravação do episódio, os “alunos” saíram da sala a pedido da diretora Cininha de Paula, enquanto o humorista entrava no local. Quando retornaram ao cenário, lá estava ele, sentado na carteira que ocupou durante anos, com o figurino completo de Seu Peru. O último a entrar foi Marcos Caruso, o herdeiro do personagem, que não conseguiu segurar as lágrimas ao ver a inspiração personificada.

Marcos Caruso também se sentiu muito honrado com a ocasião, que o pegou totalmente desprevenido. O ator conta que só quem viveu aquele momento, sabe a energia, a emoção e o respeito que todos tiveram com a figura de Orlando Drummond no set. “Eu jamais imaginaria que ele pudesse estar presente nessa gravação. Eu sabia que era um ator que iria contracenar comigo. Quando eu entrei na classe, achei, num primeiro momento, que ele era o ator, tão bem caracterizado pela equipe da Globo, que tinham feito ele igual ao Orlando Drummond”, relembra.

Ao encontrá-lo em seu lugar, Caruso proferiu o texto ainda sem se dar conta de que estava de fato contracenando com Orlando. Foi depois de alguns segundos que realizou aquele momento. “Todos estavam com lágrimas nos olhos porque percebiam a minha emoção e eu, recebendo a emoção do Orlando e dos colegas. Isso é um momento para ficar marcado na história profissional da minha vida”, destaca.