Sem os filhos, Wesley Safadão e Thyane Dantas curtem folga em Jericoacora

O cantor Wesley Safadão escolheu Jericoacoara para passar um dia de folga com a esposa Thyane Dantas. Nesta terça-feira (28), sem a presença dos filhos, o casal fez passeio de quadriciclo.

Wesley Safadão e Thyane Dantas amanheceram na vila de pescadores. O cantor registrou o café da manhã com tapioca, bolo de coco e milho, além do café.

Em imagens publicadas nos stories do instagram, Thyane Dantas mostrou cuidados contra os efeitos do sol ao passar protetor solar em Wesley Safadão. Alguns fãs chegaram a pedir fotos com o cantor.

"Minha melhor companhia", publicou Wesley Safadão em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Wesley e Thyane com grupo de casais Foto: Reprodução/Instagram