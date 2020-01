Segunda edição do Festival de Música da Assembleia Legislativa recebe inscrições até 20 de fevereiro

A segunda edição do Festival de Música da Assembleia Legislativa do Ceará (AL) está com inscrições abertas e gratuitas até 20 de fevereiro. Nesta quarta (29), a iniciativa foi lançada pelo presidente da Casa, o deputado estadual José Sarto (PDT). Uma curadoria vai escolher 24 composições inéditas de artistas cearenses e/ou residentes no Estado.

O repertório será apresentado de 26 a 28 de março, no Auditório José Euclides Ferreira Gomes (Anexo II da AL, bairro Dionísio Torres). As apresentações ainda serão transmitidas ao vivo pelas mídias da Assembleia (TV, rádio e redes sociais).

José Sarto lembrou que a primeira edição do festival aconteceu ainda na gestão do então deputado estadual Roberto Cláudio (hoje prefeito de Fortaleza), em 2012. Para o atual presidente da Assembleia, a realização do projeto fortalece a presença da Casa para além dos debates tradicionais do cenário político cearense.

“E nós temos todo um complexo de equipamentos dentro da Assembleia que precisa ser utilizado. A ideia é abrigar várias manifestações da música, da sanfona ao rock. E, para fomentar nossa arte, a gente se volta aos artistas cearenses ou que vivem no Estado", observou o deputado.

O resultado da seleção deve sair no dia 4 de março. Os compositores interessados na participação podem se inscrever pelo site http://www.alecefestivaldemusica.online/.

Os 24 artistas selecionados vão passar por uma etapa de desenvolvimento de arranjos e ensaios, de 9 até 20 de março. Na sequência, eles passam pela fase eliminatória do festival, dias 26 e 27 de março. E, no dia 28, apenas 12 participarão da final do festival.

Um júri composto por artistas e profissionais com notória atuação no cenário cultural do Estado vai indicar os premiados. Os três primeiros lugares do II Festival de Música da AL receberão R$ 25 mil, R$ 15 mil e R$ 7 mil, respectivamente

O júri também deve escolher o melhor intérprete do evento, que será premiado com R$ 5 mil. Além dos prêmios em dinheiro, as 12 canções finalistas ganharão registro em CD e DVD.

Retorno

Na primeira edição, o festival recebeu a inscrição de 436 músicas. A curadoria escolheu 36 canções para seis etapas de eliminatórias, e 12 participaram da final.

“Pra Quando Eu Voltar”, do cantor Marcos Lessa, levou o prêmio “Aclamação Popular”. A composição “Moça Viola” (Márcio Resende e Fernando Rosa), cantada por Marcus Caffé, tirou o terceiro lugar.

A cantora Lorena Nunes levou o segundo lugar da primeira edição. Ela interpretou "Ai de Mim" (Tom Drummond) Foto: Dario Matos

“Ai de Mim” (Tom Drummond), na voz de Lorena Nunes, foi vice-campeã da primeira edição do festival. E a canção “Janela Aberta”, uma parceria de Aparecida Silvino e Gilvandro Filho, foi a vencedora. Aparecida levou, ainda, o prêmio de “melhor intérprete”.