Saberes ancestrais femininos são tema do espetáculo Tempo Temporão em Fortaleza

O espetáculo "Tempo Temporão – O Terreiro da Catirina" inicia temporada nesta terça-feira (4), às 20h, no palco do Teatro Dragão do Mar. O roteiro é focado na figura da personagem Catirina, vivida por avó e neta, como símbolo da resistência feminina na Cultura Popular Tradicional.

O elenco é composto por duas atrizes, Edneia Tutti e Amália Morais, que retratam o cotidiano, nos tempos presente e futuro, com o intuito de resgatar e fortalecer as raízes da nossa cultura. De uma geração à outra, a personagem mítica segue viva, induzida por seu desejo.

O espetáculo tem direção do ator e diretor Pedro Domingues e texto do ator e dramaturgo Ricardo Guilherme. A sonorização musical foi criada pelo músico Zéis, que envolve toda a marcação das cenas no palco do teatro.

“Prenhe de alegria, ela é também, grávida de todos os encantos que fecundam bois, reisados, maracatus, cocos, forrós, quadrilhas, penitentes e todo um universo de resiliência e abundância de significados. Enfim, um desejo de exuberância que motiva o fio de uma existência e que ultrapassa o tempo de uma vida, supera a barreira da morte e revive na descendência que perpetua tradições e esperanças”, sinaliza o roteiro.

O projeto cultural foi contemplado no VII Edital das Artes de Fortaleza – Secultfor. Tem apoio cultural da Prefeitura Municipal de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza. O apoio institucional conta com o Centro Cultural Dragão do Mar, Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBN), Instituto Federal do Ceará (IFCE) e Teatro José de Alencar.

Serviço

Espetáculo Tempo Temporão

Datas: 4, 11 e 18/02, às 20h, Teatro do Dragão do Mar

Classificação etária: 14 anos

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), na bilheteria do teatro.