Reinaldo, o Príncipe do Pagode, morre após quatro anos de luta contra o câncer

O cantor Reinaldo Zacarias, conhecido como Príncipe do Pagode, faleceu na madrugada desta segunda-feira (18) em São Paulo. O cantor lutava contra um câncer de pulmão há quatro anos. A informação foi divulgada pelos sambistas Dudu Nobre, Mumuzinho e Arlindinho nas redes sociais.

Aos 65 anos de idade, o cantor mantinha uma agenda de shows ativa. Neste domingo (16), Reinaldo faria um show no Bar Samba, estabelecimento da capital paulista. Um vídeo convidando o público para a apresentação foi a última publicação do músico em seu perfil no Instagram. "Amanhã estarei no aniversário de 16 anos do @barsambaoficial na Vila Madá. E conto com a presença de todos vocês, vamos com tudo!!!", comentou.

Ao ser diagnosticado com a doença, os médicos previram o prazo de 6 meses a 1 ano de vida ao cantor. O câncer foi consequência do uso do cigarro. No último mês de julho, Reinaldo passou mal durante um show no Rio e precisou sair carregado do palco. O velório será nesta segunda-feira (18) em Bela Vista, Osasco.

O apelido "O Príncipe do Pagode" veio nos anos 1980 de uma rádio carioca. Entre as canções que gravou, se destacam como grandes sucessos “Retrato Cantado de um Amor“, “Agora Viu que Perdeu e Chora“, “Sonhos“, “Inigualável Paixão” e “Trapaças do Amor“.