Quem é Murilo Huff, namorado da cantora Marília Mendonça

O cantor goiano Murilo Huff, namorado de Marília Mendonça e apontado como pai do filho que a cantora espera, é descrito como uma das apostas da música sertaneja em 2019.

Uma das vozes da canção "Dois Enganados", lançada em parceria com a namorada, o artista de 23 anos é tido como o compositor de sucessos de outros cantores brasileiros. No Instagram, ele compartilha imagens de alguns hobbies como viagens, muay thai e o amor por cavalos, além de já acumular fãs do casal.

Atualmente, Huff está em fase de divulgação do DVD "Pra Ouvir Tomando Uma", lançado há cerca de oito meses. Em entrevista ao portal Terra, ele comentou sobre o trabalho. "O mais legal é que o projeto foi inteiramente feito por amigos. Ver essa recepção com algo com pouco investimento me deixa muito feliz", disse. Segundo ele, o mês de julho será o período de início da nova turnê como cantor.

Relacionamento com Marília

A informação da gravidez da cantora goiana foi confirmada na manhã deste sábado (22), após publicação do jornalista Léo Dias. No entanto, o relacionamento entre os dois artistas de 23 anos ainda não havia tomado grandes proporções na mídia, mesmo após a confirmação em meados de maio.

De acordo com o Extra, os dois se conheceram após a gravação da música "Transplante", colaboração entre Marília e a dupla Bruno e Marrone, e escrita por Murilo. Em declaração, o goiano afirmou que os dois conversaram e beberam juntos na época das gravações.

Entretanto, o namoro só foi oficializado após o sucesso da parceria entre os dois, que já alcançou mais de 11 milhões de visuzalizações no Youtube. Também em entrevista, Murilo Huff não descartou a possibilidade de os dois se apresentarem juntos no palco novamente.