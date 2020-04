Premiadas no BBB 20, Rafa e Manu comemoram repercussão positiva de participação no reality

Se o risco para os convidados influencers do Big Brother Brasil 20 era grande, Rafa Kalimann e Mau Gavassi, 3º e 2º lugar da disputa, respectivamente, foram alguns dos exemplos mais positivos ao fim da edição. Após uma final cheia de recordes, inclusive a de mais assistida desde 2010, a duas puderam visualizar os efeitos da participação na carreira deixada aqui fora. Só no Instagram, por exemplo, já acumulam mais de 12 milhões de seguidores nas contas pessoais.

"O que eu mais quero é voltar ao trabalho, depois que vi que teve uma repercussão tão legal tudo que planejei antes disso começar. Estou com muita sede de criar coisas novas", é o que apontou Gavassi quando questionada, durante entrevista coletiva nesta terça (28), sobre como a experiência no reality pode ser capaz de impulsionar a carreira artística.

Já para Rafa Kalimann, perceber a evolução no número de seguidores já aqui fora teve um gosto especial. "É muito mais do que eu posso explicar, ter conquistado pessoas que gostam de mim por eu ter sido tão eu. Não faço a menor ideia do que fazer com tudo isso agora. Vou continuar sendo a Rafa e dando sequência na minha vida", aponta.

Amigas dentro do confinamento, Rafa e Manu protagonizaram diversos momentos que se tornaram "memes" em redes como o Twitter, por exemplo. A discussão entre Kalimann e Flayslane, inclusive, virou vídeo com contornos políticos na web. "Eu achei que tinha sido muito pior", disse aos risos. "Pensei ter exagerado e me exaltado. Naquele momento eu estava furiosa e comentei ali durante a final, assistindo os VTs, com a Manu e Thelminha, que não foi tanto assim. Quando eu sai e fui analisar na verdade, percebi que foi algo fundamental. Estava em um momento do jogo em que eu não estava aguentando mais as atitudes da Flay e foi fundamental colocar pra fora", afirma.

Enquanto isso, além das discussões, Manu foi capaz de criar um personagem: o da sandália vermelha. "É apenas uma sandália prática", contou ao achar a repercussão engraçada. Segundo ela, dar destaque para o calçado não era uma estratégia de marketing próprio.

"Eu usava muito aqueles tênis de salto, de plataforma e eu amava porque sou baixinha. No verão, eu queria usar sandália e achei dessa mesma marca e é tão confortável como o tênis. Então quando eu fiz a mala, já que não pode levar muita coisa, levei só ela", brinca.

Força feminina

Durante a entrevista, concedida no meio das agendas agora lotadas de participações na televisão, as duas fizeram questão de ressaltar a importância da união feminina dentro de diversos episódios do programa.

Pouco antes da entrada de Ivy e Daniel, vindos da casa de vidro, Manu Gavassi chegou a cogitar desistir do BBB depois do plano bolado pelos homens participantes da edição. "Eu vi uma falta de respeito muito grande, vi as mulheres se sentindo inseguras e eu pensei que se era aquilo que as pessoas queriam ver, eu não queria para mim", opinou.

Rafa aponta que as mulheres sentiram que o certo seria se posicionar contra as atitudes masculinas. "Chegou um momento em que não dá mais para aceitarmos esse tipo de situação. A gente nao queria que isso tivesse acontecido daquela forma, com a discussão em si, mas diante de tudo, ter tido espaço para falar não, além de dizer que merecia e queria respeito, foi muito importante".

Preparação

Outra questão, apontada ainda no início do programa envolvendo os famosos no reality, estava relacionada à preparação dos mesmos. Manu Gavassi foi um dos maiores exemplos citados após viralizar com uma série de vídeos produzidos especialmente para a experiência. Na entrevista, as duas deixaram claro como puderam pensar na participação de maneira focada.

Rafa citou os estudos como coach para a entrada no BBB. "Eu sou formada em coach já tem dois anos e eu levo pra minha vida sempre. Eu adoro entender a mente humana, como as pessoas pensam e tudo mais. Me ajudou muito dentro do jogo e principalmente ter inteligência emocional, de pensar mais, refletir mais, até mesmo em questão de força. Ali dentro trouxe muito à tona coisas que aprendi, de ter mais foco e objetivos".

Sobre o planejamento de vídeos, Manu Gavassi apontou a surpresa da repercussão. De acordo com ela, o planejamento foi elaborado para investir ainda mais na predisposição como roteirista. Ela aponta, no entanto, que a maioria das coisas não foi planejada. "A única coisa que sempre brinquei foi com o retiro espiritual, o resto surpreendentemente casou com tudo que eu fiz lá. O vídeo da Disney, quando disseram que eu achava que estava no parque. Sei de um de futebol também e então acho que foi uma mágica do destino", se diverte.

No fim, as duas ainda afirmam estar absorvendo todos os detalhes. "É anormal para mim. Ainda está caindo a ficha de tudo", finaliza Kalimann.