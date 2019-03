No BBB 19, Rizia acusa Rodrigo de tentar beijá-la e internautas o chamam de machista; veja

Um debate sobre machismo e assédio no Big Brother Brasil 19 tomou conta da internet após a festa na quarta-feira (27). Tudo começou durante a madrugada, quando Gabriela, Hariany e Rízia deram um selinho triplo. Depois, Gabriela também deu um selinho em Rodrigo, que pede o mesmo para Rizia. A alagoana concede, mas se afasta do carioca.

Em um outro momento da noite, Rodrigo tentou pegar na mão de Rizia, mas ela se esquiva. "Não tira a mão não. O galego pode e eu não posso?", diz ele. "Que galego?", questiona Rízia.

O Rodrigo não foi só machista ao extremo, ele foi contra o que ele prega, contra a causa que defende. Além de assediar uma amiga, ele assediou uma "mulher preta", isso só mostra que erramos. Mas estou sou sim RIZIA MERECE RESPEITO#BBB19pic.twitter.com/VhrpSUXHQx — vivendo e aprendendo a jogar (@uleosouza) 28 de fevereiro de 2019

Após a festa, Rizia comentou o ocorrido com Hariany e Paula "Eu fui dar um selinho nele e no Alan, e ele botou a lingua para fora". Antes de dormir, a sister chorou bastante no banho e foi consolada por Gabriela.

Nesta quinta (28), o assunto foi um dos assuntos mais comentados do Twitter, inclusive com a frase "Rizia merece respeito" em destaque nos trends topics. "O Rodrigo não foi só machista ao extremo, ele foi contra o que ele prega, contra a causa que defende. Além de assediar uma amiga, ele assediou uma 'mulher preta', isso só mostra que erramos", disse um internauta. "Eu vendo esse vídeo do Rodrigo, tô chocada e com raiva", prosteou outro.

Diante da polêmica, adminstradores da conta do perfil oficial de Rodrigo se pronunciaram por meio do microblog. "Pessoal, bom dia. Não ficamos acompanhando a festa durante a madrugada, mas nos surpreendemos com a repercussão aqui. Sim, nós não aprovamos a atitude do Rodrigo com a Rízia na festa passada", publicaram junto com o pedido de desculpas.