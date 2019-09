Netflix divulga trailer da sexta temporada de 'BoJack Horseman' e anuncia fim da série

A animação para adultos "Bojack Horseman" terá a sua sexta e última temporada, segundo anúncio da Netflix. Os episódios derradeiros serão liberados em duas fases, a primeira a partir de 25 de outubro, e a segunda no dia 31 de janeiro de 2020.

A série de sucesso é ambientada em um mundo onde os seres humanos e animais antropomórficos vivem lado a lado. O protagonista BoJack Horseman é uma estrela dos anos 90 que tenta voltar à fama escrevendo uma biografia.

Alguns episódios da produção entraram no Top10 dos melhores ao lado das premiadas "Breaking Bad" e "Game of Thrones".

O episódio "Free Churro", da quinta temporada alcançou a avaliação de 9.9 no site IMDb (Internet Movie Database). Somente dez episódios de diferentes séries têm a nota quase perfeita no site. A avaliação, de zero a dez, pode ser dada por qualquer usuário. Só integram a lista os episódios que tiveram mais do que mil avaliações –como é o caso de "Free Churro".

Trata-se da única animação entre os dez mais bem avaliados. Ao lado de "BoJack", com 9,9, estão quatro episódios de "Game of Thrones" e dois de "Breaking Bad".

"Free Churro" é um episódio que destoa do resto da série. Ele consiste, quase inteiramente, em um monólogo do cavalo antropomorfizado durante o velório de sua mãe. A série, como um todo, tem avaliação de 8,5 no site.